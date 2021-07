Mongolfiera, il gioco nascosto nel Play Store e accessibile solo offline

Google Chrome è famoso per includere un simpatico easter egg accessibile solamente quando non è disponibile una connessione ad internet attiva, il conosciutissimo Dino Game. Sapevate che anche nel Google Play Store è possibile giocare mentre si attende che la connessione ritorni a funzionare correttamente? Mongolfiera è disponibile su tutti gli smartphone Android che possono accedere al negozio di app di Google!

Siccome gli smartphone sono progettati per rimanere connessi ad internet in ogni momento, tramite Wi-Fi o rete dati, difficilmente avrete avuto occasione di scoprire questa piccola perla nascosta all’interno del Google Play Store. Anche perché se il vostro smartphone è offline, perché mai dovreste aprire il Play Store?

Mongolfiera non è quindi così famoso quanto Dino Game in Google Chrome ma può essere altrettanto divertente e può intrattenervi nei momenti lontani da internet, come ad esempio in aereo!

Per provare Mongolfiera per prima cosa sarà necessario mandare offline lo smartphone, il modo più veloce e comodo di farlo è attivando la modalità aeroplano. Una volta fatto ciò vi basterà aprire il Google Play Store e dovrebbe essere visualizzato un gioco, chiamato per l’appunto Mongolfiera, accanto al quale dovrebbe esserci un tasto Gioca.

Nel caso non doveste vedere subito il simpatico easter egg vi basterà provare a navigare tra le varie categorie dello Store fino a quando esso non si accorgerà di essere offline.

All’apertura del gioco sarà necessario toccare il tasto Start per iniziare a giocare. L’obiettivo è quello di raccogliere il maggior numero possibile di bolle/monete evitando gli ostacoli. Trascinando il dito da sinistra a destra si cambia la traiettoria della mongolfiera. Il punteggio più alto viene salvato e mostrato nella parte superiore dello schermo.

Voi conoscevate questo simpatico mini-game? Come l’avete scoperto?