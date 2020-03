Montblanc Summit 2 Plus è il primo smartwatch con Wear OS compatibile con le eSIM. Prima di questo momento, Apple Watch aveva già scelto di includere la compatibilità con le minute schede SIM. Si pensava che il primo orologio intelligente su cui gira WearOS e con questa funzionalità sarebbe stato un dispositivo economico, ma il brand tedesco potrebbe invece lanciare lo smartwatch con un prezzo di partenza di ben 1.040 euro.

L’orologio smart era stato già mostrato durante lo scorso CES. Sotto la scocca in acciaio (che misura 43,5 mm) è presente il SoC Snapdragon Wear 3100. Il display è un AMOLED da 1,28 pollici e la batteria ha una capacità massima di 440 mAh. Non manca la certificazione IPX8 e i sensori oramai immancabili in un device di questa tipologia: rilevatore del battito cardiaco, GPS, il barometro e l’altimetro.

Come già detto, inoltre, è possibile inserire una eSIM. Sono molte le specifiche tecniche in comune con il suo predecessore, lanciato nel 2018. Lo smartwatch Montblanc Summit 2 Plus arriverà negli Stati Uniti d’America e avrà un prezzo di 1.170 dollari. In Germania, invece, il costo dovrebbe aggirarsi intorno a 1.040 euro. Non è chiaro quali saranno gli altri stati in cui il dispositivo sarà distribuito.