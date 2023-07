La Russia ha ufficialmente vietato l’uso degli iPhone, degli iPad e di altri dispositivi Apple, a causa delle preoccupazioni sulla sorveglianza statunitense all’interno del paese. Il Servizio federale di sicurezza (FSB) russo ha informato migliaia di dipendenti che non dovrebbero più utilizzare dispositivi Apple a causa di potenziali rischi per la sicurezza nazionale.

Le autorità russe temono che i dispositivi Apple possano essere utilizzati dagli Stati Uniti per monitorare le attività del paese. Di conseguenza, i dipendenti, e i funzionari, statali hanno ricevuto un veto governativo per l’utilizzo di iPad, iPhone e altri dispositivi Apple a partire da oggi. Il ministero del commercio russo, inoltre, ha annunciato che vieterà l’uso degli iPhone per scopi lavorativi a partire da oggi e il ministero dello sviluppo digitale seguirà la stessa linea in un futuro prossimo.

Una fonte riportata dal Financial Times ha affermato che gli iPhone, così come gli altri dispositivi di Apple, non sono più considerati sicuri per l’uso governativo e si sta cercando di individuare delle alternative, indicando gli smartphone Android come i preferiti nell’attuale vaglio dei sostituti. Non è ancora chiaro, però, se sarà scelto un particolare produttore di dispositivi Android o se basterà semplicemente utilizzare il sistema operativo made in Google.

Un’alternativa interessante, invece, è la seconda opzione attualmente al vaglio, ovvero richiedere alle persone interessate di passare all’utilizzo del sistema operativo russo Aurora.

Secondo quanto riportato, gli ufficiali della sicurezza russi temono che gli americani possano utilizzare i dispositivi Apple come strumento per tracciare le attività del paese, e proprio l’FSB russo, sembra preoccupato per l’uso degli iPhone da tempo. Tuttavia, inizialmente c’è stata una certa resistenza al divieto, poiché “l’amministrazione presidenziale e altri funzionari” preferivano utilizzare i loro iPhone e non volevano passare a dispositivi che, secondo il loro giudizio soggettivo, fossero inferiori.

Apple è stata precedentemente accusata di consentire la sorveglianza dei cittadini russi tramite i suoi iPhone ma l’azienda ha recentemente dichiarato che non collabora con alcun governo in questi termini. Questa decisione, ovviamente, ha delle conseguenze significative non solo per Apple ma anche per i dipendenti statali russi e per l’industria tecnologica nel paese. Inoltre, la decisione mette in evidenza le preoccupazioni sulla sicurezza nazionale, e la sorveglianza, nell’era digitale, sollevando ulteriori interrogativi sull’uso dei dispositivi tecnologici e sulla protezione delle informazioni sensibili.