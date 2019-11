Moto 360 di terza generazione è ufficiale, ma non è prodotto da Motorola

Moto 360 è un nuovo smartwatch basato su SoC Snapdragon Wear. A differenza delle precedenti generazioni però, non sarà realizzato da Motorola.

Moto 360 di terza generazione è stato ufficialmente annunciato, ma non sarà più Motorola il produttore. La società ha infatti venduto il marchio a eBuyNow eCommerce Ltd. Questo nuovo esemplare presenta le caratteristiche tipiche dell’originale smartwatch, ma con una scheda tecnica rivista e sicuramente più moderna.

Sotto la scocca troviamo un SoC Qualcomm Snapdragon Wear 3100, 1GB di RAM e 8GB di memoria interna. Nel quadrante circolare è presente un piccolo display da 1,2 pollici AMOLED, con risoluzione 390 x 390 pixel. La batteria da 355 mAh assicura agli utenti la possibilità di utilizzare lo smartphone per tutta un’intera giornata, senza dover ricaricare il device. La modalità “Time Only”, che consente di nascondere le funzionalità “smart” e di rendere visibile solo l’orario, consente di sfruttare Moto 360 addirittura per 3 giorni. La ricarica rapida assicura la possibilità di ricaricare totalmente il dispositivo in appena un’ora. Non mancano, come di consueto, il GPS e il modulo NFC.

I materiali sono di alta qualità: la cassa è in acciaio inossidabile e ha un peso di circa 52 grammi. Presente anche una corona girevole e un pulsante fisico. Moto 360 di terza generazione, che sarà disponibile nelle colorazioni grigio, oro rosa e nero, vuole essere un dispositivo smart, ma elegante e perfetto per tutte le occasioni.

Il prodotto avrà un prezzo di partenza di 349 euro e sarà commercializzato a partire dal prossimo dicembre.