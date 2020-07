Moto G 5G Plus ufficiale, il Top della fascia media

Dopo tutta una serie di rumors, Moto G 5G Plus è ufficiale e si propone di essere l’ottimo medio di gamma che va consigliato a tutti. L’ultimo smartphone di Lenovo è un equilibrio di potenza, autonomia e, dulcis in fundo, di connettività con l’implementazione del 5G.

Lo smartphone si presenta in linea con le ultime proposte, il design è fresco e piacevole. Il sensore delle impronte digitali viene spostato dall’iconico logo della casa alata e viene collocato nel profilo laterale destro.

Moto G 5G Plus punta molto sulla parte multimediale con una fotocamera posteriore formata da 4 sensori, mentre quella anteriore ne comprende 2.

Partendo dalla parte posteriore il sensore primario è da 48 MP. Di fianco ne è presente un altro di tipo grandangolare, da 8 MP. Appena sotto un altro sensore è dotato di ottica macro da 5 MP, a sua volta affiancato dall’ultimo sensore dedicato a valutare la profondità delle scene acquisite, con una risoluzione da 2 MP.

Nella parte anteriore ci sono due fori, molto più discreti di soluzioni “grossolane” come la dual camera di Huawei P40 ad esempio. Il primo è da 16 MP mentre il secondo, dotato di grandangolo, è da 8 MP.

Il display è davvero bello con un’unità da 6,7 pollici LCD in risoluzione Full HD+ ed è molto stretto allungato. E’ il 21:9, formato che Sony ha inaugurato con la gamma Xperia. Refresh rate a 90 Hz e certificazione HDR10 presente.

Il software è affidato ad Android 10 con la custom UI Moto My UX. La nuova interfaccia utente di Motorola non va a stravolgere l’esperienza pura di Android ma applica scorciatoie e funzioni utili aggiuntive che ancora Google non ha inserito nella sua ultima versione del sistema operativo.

Il SoC è lo Snapdragon 765 5G e le configurazioni disponibili al lancio sono la 64 GB/4 GB e la 128 GB/6 GB, entrambi espandibili con memoria Micro SD fino ad 1 TB.

L’ultimo smartphone di Motorola sarà dotato di slot Dual SIM e sarà possibile utilizzarne due in contemporanea. Breve menzione anche per la batteria, 5000 mAh sono davvero tanti e immaginiamo che sarà un battery-phone davvero notevole.

Moto G 5G Plus sarà a disposizione entro la fine di luglio in Italia con la sola commercializzazione della variante 64 GB/4 GB al prezzo di 399,99 euro.