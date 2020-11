Moto G 5G ufficiale: pronto a sfidare Mi 10T Lite

Motorola ha ufficialmente annunciato Moto G 5G, nuovo smartphone di fascia media con cui l’azienda intende portare avanti la democratizzazione del nuovo standard di rete. Il prezzo di vendita infatti è di 369,99 euro, una cifra che lo mette in diretta competizione con Mi 10T Lite con il quale condivide la piattaforma hardware. Le caratteristiche tecniche comunque mostrano come la casa alata abbia le carte in regola per diventare una valida alternativa alla proposta del brand cinese. Scopriamo tutti i dettagli.

Moto G 5G è basato sul processore Snapdragon 750G di Qualcomm, che assicura un miglioramento delle prestazioni fino al 20% rispetto al predecessore. Il chip è abbinato a 6 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna. La parte frontale è occupata da un display da 6,7 pollici con risoluzione Full-HD+ e supporto HDR10. Il pannello ospita la fotocamera anteriore da 16 Megapixel (f/2.2) all’interno di un foro posto in posizione centrale.

Sul retro, invece, tre fotocamere alloggiate in un modulo di forma quadrata. Il sensore principale da 48 Megapixel (f/1.7) è abbinato a un grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2) e un ultimo da 2 Megapixel (f/2.4) per gli scatti in modalità macro. Il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh. Completissima la connettività che – oltre al supporto 5G – prevede NFC, jack audio da 3.5 mm e supporto dual-SIM.

La piattaforma software infine è affidata ad Android 10 in versione stock, con pochissime personalizzazioni come ormai Motorola ci ha abituati. Sono due le colorazioni disponibili per la scocca in policarbonato: Volcanic Grey e Frosted Silver. Come detto, Moto G 5G sarà disponibile a 369,99 euro.

Di seguito, un confronto basato sulle schede tecniche tra Moto G 5G e Mi 10T Lite.

Moto G 5G Mi 10T Lite Processore Snapdragon 750 Snapdragon 750 RAM 6 GB 6 GB Memoria interna 128 GB 64/128 GB Display IPS LCD 6,7 pollici IPS LCD 6,67 pollici, 120 Hz Fotocamera posteriore 48 + 8 + 2 MP 48 + 8 + 2 + 2 MP Fotocamera anteriore 16 MP 16 MP Connettività 5G, jack audio, NFC 5G, jack audio, NFC Software Android 10 stock Android 10, MIUI 12 Peso e dimensioni 212 grammi, 166.1 x 76.1 x 9.9mm 214 grammi, 165.4 x 76.8 x 9 mm Prezzo 369,99 euro 299,90 euro – 399,90 euro

In attesa di poterlo testare sul campo, almeno per quel che riguarda la scheda tecnica, Moto G 5G si candida come un’alternativa valida nella fascia di prezzo di appartenenza soprattutto per chi ama vivere Android nella sua forma più pura.