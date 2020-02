Moto G8 Power e Moto G Stylus ufficiali: prezzi e caratteristiche tecniche

Motorola ha ufficializzato Moto G8 Power e Moto G Stylus. Com’è intuibile, il punto di forza di quest’ultimo è il pennino integrato sfruttabile per prendere appunti o modificare foto. Purtroppo, non arriverà sul mercato italiano. Almeno per il momento, infatti, la sua disponibilità è limitata agli Stati Uniti dove debutterà a 299,99 dollari. Parliamo comunque di due dispositivi di fascia media basati sullo Snapdragon 665 di Qualcomm accoppiato a 4 Gigabyte di RAM.

Moto G8 Power offre 64 Gigabyte di memoria interna espandibile e supporto Dual-SIM, a differenza di G Stylus che ha a disposizione 128 Gigabyte di spazio di archiviazione ma rinuncia alla doppia SIM. In entrambi i casi, la parte frontale è occupata da un display da 6,4 pollici con risoluzione Full-HD+ e foro per la fotocamera frontale da 16 Megapixel.

Diverso il comparto fotografico posteriore. G8 Power integra un sensore principale da 48 Megapixel abbinato a un grandangolare da 8 Megapixel, un teleobiettivo da 8 Megapixel e uno per le macro da 2 Megapixel. Mentre, G Stylus è dotato di un principale da 48 Megapixel, un grandangolare da 16 Megapixel, uno per le macro da 2 Megapixel e un sensore TOF. Sotto la scocca, una batteria da 5.000 mAh per G8 Power e da 4.000 mAh per G Stylus. Il software a bordo è in entrambi i casi Android 10.

Moto G8 Power è già disponibile all’acquisto in Italia nelle colorazioni Smoke Black e Capri Blue al prezzo di 249,99 euro.