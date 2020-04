Moto G8 Power Lite è ufficiale: caratteristiche tecniche

Moto G8 Power Lite è stata ufficializzato dalla casa alata. Lo smartphone era già stato inserito nel catalogo online di Amazon Italia ma mancava ancora l’ufficializzazione da parte di Motorola, arrivata nelle scorse ore. Le caratteristiche sono state tutte confermate. Il dispositivo è una variante depotenziata del fratello maggiore G8 Power (qui la nostra recensione) ma continua a puntare tutto sull’autonomia.

Partiamo dunque dal punto di forza. La batteria integrata è da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 10W. La parte frontale è occupata da un display IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e notch a goccia per la fotocamera anteriore da 8 Megapixel (f/2.0). Sul retro, invece, le fotocamere passano da quattro a tre: sensore principale da 16 Megapixel (f/2.1) abbinato a un doppio sensore da 2 Megapixel (f/2.4) rispettivamente per la profondità di campo e per gli scatti macro.

Il processore Snaprdagon 665 del fratello maggiore lascia spazio a un MediaTek Helio P35 coadiuvato da 4 Gigabyte di RAM e 64 Gigabyte di memoria interna espandibile tramite micro-SD. Le dimensioni sono pari a 164,94 x 75,76 x 9,2 mm e circa 200 grammi di peso. La connettività include: Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 b/g/n, supporto dual SIM, jack audio da 3,5 mm. Mancano purtroppo la porta Type-C e l’NFC.

Moto G8 Power Lite sarà disponibile nelle colorazioni Royal Blue e Arctic Blue. Motorola non ha ancora comunicato una data di disponibilità sul mercato, né tanto meno il prezzo di vendita che – tuttavia – dovrebbe essere inferiore a 200 euro. Il ritardo potrebbe essere stato causato dagli attuali fatti legati alla diffusione del COVID-19.