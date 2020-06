Moto Razr 2 5G è pronto, debutto ad agosto

Il secondo smartphone pieghevole di Motorola, Moto Razr 5G, è praticamente pronto. I leak parlano di una presentazione alla fine di agosto con una scheda tecnica da medio di gamma e dotato di connettività 5G.

Il nome in codice del pieghevole è Odyssey e sarà uno smartphone molto equilibrato, con delle correzioni che proveranno a sistemare i “problemini” del predecessore.

Sicuramente uno degli aspetti che fecero storcere il naso è stato il prematuro danneggiamento del display, i test infatti hanno mostrato come i cicli di apertura chiusura si fermassero in media a 27 mila, troppo pochi rispetto alla concorrenza. Ma anche la batteria installata non era all’altezza nel garantire una giornata di autonomia, senza mettersi il problemi di doverlo ricaricare.

Il sistema operativo di Moto Razr 2 5G sarà Android 10 con poche personalizzazioni, come da tradizione Motorola. Il SoC scelto è lo Snapdragon 765G e lo accompagneranno 256 GB di memoria interna coadiuvato con 8 GB di RAM.

Come dicevamo prima la capacità della batteria è stata migliorata passando da 2510 mAh a 2845 mAh, non in media rispetto agli smartphone Android attuali ma comunque è un passo in avanti.

La fotocamera sarà composta da 2 sensori, uno primario da 48 MP e l’altro probabilmente una lente grandangolare. La stessa fotocamera principale si potrà usare anche per i selfie, grazie al display secondario che subirà un piccolo aumento delle dimensioni per essere consultato in comodità.

Infine, argomento display. Moto Razr 2 5G ne avrò uno più grande e dotato di una tecnologia antiriflesso, la quale i display pieghevoli attuali soffrono particolarmente per via della copertura in plastica.

Probabilmente Motorola diffonderà a breve dettagli sulla presentazione che sicuramente sarà online viste le attuale problematiche legate alla pandemia. Per il prezzo dobbiamo attendere ma sarà fissato abbondantemente sopra i 1000 euro, proprio come per il precedente la quale qui trovate la nostra recensione.