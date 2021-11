Moto Watch 100 è lo smartwatch economico con un’autonomia mai vista

Moto Watch 100 ha appena fatto la sua apparizione a sorpresa sul sito di Motorola. Dopo il Moto 360, lanciato per la prima volta nel 2014 e portato avanti per due generazioni, Motorola torna sul mercato degli smartwatch con un prodotto “simile” quanto al design, ma molto diverso sul fronte delle prestazioni.

Partiamo con le caratteristiche positive: innanzitutto, questo Moto Watch 100 garantisce un’autonomia mai vista prima. Si parla di ben due settimane di uso full-time con una sola ricarica da 60 minuti, il che rappresenta un dato assolutamente inedito nel mondo degli smartwatch.

L’orologio è dotato di un sensore SpO2 (oltre a quello della frequenza cardiaca), offre il monitoraggio del sonno ed è certificato 5 ATM per la resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità. La cassa è realizzata in alluminio e l’aspetto è “premium” nonostante il prezzo basso: in America è disponibile per il preordine a 99,99 dollari (circa 88 euro), con data di spedizione 10 dicembre. Moto Watch 100 viene venduto in due varianti di colore, Phantom Black e Glacier Silver, ha un display rotondo da 1,3″ ed è un orologio “classico” soltanto all’apparenza.

Sì, perché le specifiche tecniche – tra tutte, il dato sull’autonomia – fanno di lui un dispositivo più simile a una fascia per il fitness, piuttosto che a un orologio/smartwatch come quelli a cui siamo abituati. E non soltanto le specifiche, a dire il vero…

Il dato che più ha deluso i potenziali acquirenti è quello sotto la voce “Operation System”: non “Wear OS 3.0”, com’era lecito aspettarsi, bensì “Moto Watch OS”, vale a dire un sistema operativo proprietario. Sotto questo punto di vista, dunque, Moto Watch 100 potrebbe non essere il degno successore di Moto 360, pur vantando caratteristiche di tutto rispetto offerte a un prezzo decisamente più contenuto. Per il resto, Moto Watch 100 è compatibile con Android in versione 5.0 e superiori e a breve lo sarà anche con iOS, con l’arrivo a dicembre dell’app companion sullo Store di applicazioni di iPhone.