Moto Z4 è compatibile con le Microsoft Surface Pen

Il nuovo Moto Z4 attualmente disponibile solo negli Stati Uniti è compatibile con i pennini di Microsoft che sembrerebbero funzionare alla perfezione. L'azienda però non ne ha fatto menzione in sede di presentazione.

Moto Z4 è il nuovo smartphone a marchio Motorola presentato a fine maggio negli Stati Uniti. È un dispositivo di fascia media che presenta alcune caratteristiche interessanti come il supporto agli accessori Moto Mods, tra cui quello che gli permette di supportare la rete 5G. C’è, però, una peculiarità che non è stata pubblicizzata dall’azienda: la compatibilità con i pennini di Microsoft.

A scoprirlo è stato un utente che ha chiesto su Reddit informazioni sulle penne compatibili dopo aver letto del supporto sul sito ufficiale del produttore. Alla richiesta ha risposto un altro utente affermando di aver provato con alcune Microsoft Surface Pen che funzionano perfettamente sul Moto Z4. Nessun problema con il Bluetooth e la gomma funzionerebbe come pulsante “Indietro”.

Come potete vedere dall’immagine qui sopra, effettivamente nella pagina delle specifiche viene evidenziato il supporto ai pennini Microsoft. Trattandosi di una funzione interessante, non è chiaro il motivo per cui Motorola e Lenovo non ne abbiano fatto menzione al momento della presentazione. Non è di certo una funzionalità che molti userebbero ma è comunque una caratteristica distintiva di uno smartphone di fascia media.

Per il resto, Moto Z4 è equipaggiato con lo Snadragon 675 con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. È dotata di un display OLED da 6,39 pollici con sensore biometrico integrato, di una sola fotocamera posteriore da 48 MP e di una frontale da 25 MP. Per il momento, non ci sono informazioni circa una possibile commercializzazione in Europa.