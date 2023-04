Oggi in questo articolo vedremo quali dispositivi di casa Motorola riceveranno l’aggiornamento ad Android 14. Come sappiamo, rispetto ad altri Brand (primo fra tutti Samsung), Motorola non spicca in velocità nel rilasciare i suoi aggiornamenti. Con Android 13, il rilascio è stato piuttosto lento, ma alla fine l’azienda ha coperto i dispositivi che si era preposta di supportare in toto.

Quali smartphone Motorola riceveranno Android 14?

Motorola serie Edge che riceveranno Android 14

Motorola Edge (2022)

Motorola Edge 30

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola edge+ (2022)

Motorola serie Moto G/X che riceveranno Android 14

Motorola Moto G13

Motorola Moto G23

Motorola Moto G53

Motorola Moto G73

Motorola Moto X40

Motorola Moto G 5G

Motorola Moto G82 5G

Motorola Moto G72

Motorola Moto G62 5G

Motorola Moto G52

Motorola Moto G42

Motorola Moto G32

Altri dispositivi Motorola che riceveranno l’aggiornamento ad Android 14

Motorola Lenovo ThinkPhone

Motorola Razr (2022)

Moto G Stylus 5G (2022)

Quando verrà rilasciato l’aggiornamento Android 14 per i dispositivi Motorola?

La stable release di Android 14, nome in codice “Upside Down Cake” è attesa per agosto 2023 da parte di Google. Con molta probabilità, la nuova versione del sistema operativo per smartphone verrà rilasciata sui dispositivi di casa Motorola diversi mesi dopo. L’arrivo di Android 13 su telefoni Motorola non è stato proprio lampante rispetto ad altri brand di punta, come ad esempio Samsung, e a meno che la situazione non migliori possiamo aspettarci i primi aggiornamenti sui top di gamma per l’inizio del 2024.

Continueremo a seguire le dichiarazioni dell’azienda e aggiorneremo costantemente il seguente articolo in base alle nuove informazioni rilasciate.