Motorola è inarrestabile: ecco le specifiche di Moto G 5G

Motorola continua a proporre ai consumatori degli smartphone davvero molto interessanti: alcune indiscrezioni avrebbero rivelato le specifiche tecniche di Moto G 5G. Solo pochi giorni fa avevamo parlato del design di questo dispositivo, che sarà attuale.

Durante gli ultimi tempi, il produttore ha lanciato dei prodotti molto interessanti, tra cui Motorola Moto G8 Power (disponibile su Amazon), Moto G8 Plus (disponibile su Amazon), Edge (disponibile su Amazon) ed Edge+ (disponibile su Amazon), confermandosi come un brand da tenere in considerazione. A questi, secondo Evan Blass e XDA, si andrà presto ad aggiungere il primo Motorola Moto G compatibile con il 5G. Ecco le ipotetiche specifiche:

New Post at Patreon: "moto g 5G by Motorola" [https://t.co/p2DVuM07ju] pic.twitter.com/cdO2JqD3A3 — Evan Blass (@evleaks) June 30, 2020

SoC Qualcomm Snapdragon 765 ;

; 4 GB di RAM;

di RAM; 64 GB di memoria interna;

di memoria interna; Display FullHD+ con refresh rate a 90 Hz;

FullHD+ con refresh rate a 90 Hz; Fotocamera posteriore da 48 MP, 5 MP, 8 MP e 2 MP;

Sistema operativo Android 10;

Dimensioni: 167,98 x 73,97 x 9,59 mm;

Peso: 207 grammi;

Connettività: 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1.

Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, lo smartphone potrebbe contare su una batteria da 4.800 mAh. Molto probabilmente, Motorola Moto G 5G sarà presentato durante l’evento fissato per il 7 luglio.