Motorola edge 20 Series ufficiale: pronti a stupire!

Motorola ha annunciato la sua nuova serie di smartphone top di gamma per il 2021 composta da tre modelli: Motorola edge 20 Pro, Motorola edge 20 e Motorola edge 20 Lite. Riusciranno i nuovi prodotti a riconquistare gli utenti e a trovare il proprio posto in questo affollatissimo mercato?

Motorola edge 20 Pro

Il vero top di gamma della casa alata si presenta con una lunga lista di novità rispetto al proprio predecessore. È dotato di un display Max Vision da 6,7″ pOLED con frequenza di aggiornamento a 144Hz in grado di rappresentare la gamma colori DCI-P3 e visualizzare i contenuti HDR10+.

Sotto la scocca troviamo un SoC Qualcomm Snapdragon 870 5G accompagnato da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. La batteria da 4.500mAh supporta la ricarica Turbo Power da 30W.

Il comparto fotografico è stato completamente rivisitato includendo una fotocamera principale da 108MP in grado di raggruppare i pixel a gruppi di 9 per raccogliere una maggiore quantità di luce e registrare video in 8K. Il teleobiettivo periscopico è stabilizzato otticamente su un sensore da 8MP, la terza fotocamera è un’ultragrandangolare da 16MP. Ai selfie ci pensa un sensore da 32MP inserita in un foro al centro del display.

Motorola edge 20 Pro Dimensioni e peso 163 x 76 x 7,99 mm

185g Display 6,67 pollici FullHD+ pOLED a 144Hz SoC Qualcomm Snapdragon 870 RAM 12GB di RAM LPDDR5 Memoria 256GB UFS 3.1 Fotocamere posteriori Fotocamera principale da 108MP

Fotocamera ultragrandangolare da 16MP

Teleobiettivo periscopico da 8MP, OIS, zoom ottico 5x Fotocamera frontale 32MP Quad Pixel Batteria e ricarica 4.500mAh

Turbo Power 30W Software Android 11 Altro 5G, Wi-Fi 6, Lettore di impronte laterale, Speaker Tuned by Waves

Motorola edge 20

La via di mezzo che forse però in molti troveranno più interessante è rappresentata da Motorola edge 20. Dotato di un chip Qualcomm Snapdragon 788G, lo stesso annunciato anche per Honor 50, è disponibile nelle versioni con 6GB/8GB di RAM e 128GB/256GB di memoria interna.

Il sensore da 108MP principale è affiancato sulla scocca da una fotocamera ultragrandangolare da 16MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x e un sensore da 8MP stabilizzato otticamente. La batteria da 4.000mAh supporta anche in questo caso la ricarica Turbo Power da 30W.

Motorola edge 20 Dimensioni e peso 163 x 76 x 6,99 mm

163g Display 6,67 pollici FullHD+ pOLED a 144Hz SoC Qualcomm Snapdragon 778G RAM 6GB/8GB di RAM Memoria 256GB Fotocamere posteriori Fotocamera principale da 108MP

Fotocamera ultragrandangolare da 16MP

Teleobiettivo da 8MP, OIS, zoom ottico 3x Fotocamera frontale 32MP Quad Pixel Batteria e ricarica 4.000mAh

Turbo Power 30W Software Android 11 Altro 5G, Wi-Fi 6, Lettore di impronte laterale, Speaker Tuned by Waves

Motorola edge 20 Lite

Il fratello minore della nuova famiglia di smartphone Motorola si affida ad un chip MediaTek Dimensity 720, a 6GB o 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Tra i suoi punti di forza troviamo una batteria di lunghissima durata da 5.000mAh in grado di ricaricarsi a 30W, un display gOLED da 6,67″ alla frequenza di 90Hz e lo stesso sensore fotografico da 108MP del modello di punta accompagnato da altri due sensori.

Motorola edge 20 Lite Dimensioni e peso 163 x 76 x 6,99 mm

163g Display 6,67 pollici FullHD+ gOLED a 90Hz SoC MediaTek Dimensity 720 RAM 6GB/8GB di RAM Memoria 128GB Fotocamere posteriori Fotocamera principale da 108MP

Fotocamera ultragrandangolare da 8MP

Sensore di profondità da 2MP Fotocamera frontale 32MP Quad Pixel Batteria e ricarica 5.000mAh

Turbo Power 30W Software Android 11 Altro 5G, Wi-Fi 6, Lettore di impronte laterale

Disponibilità e prezzi

La famiglia Motorola edge 20 sarà disponibile nelle prossime settimane. Motorola edge 20 Pro sarà disponibile in tre colorazioni: midnight blue, iridescent white e blue vegan al prezzo di 699,90 euro. Motorola edge 20 in due colorazioni: frosted grey e frosted white a partire da 449,90 euro. Motorola edge 20 Lite in due colorazioni: electric graphite e lagoon green a partire da 379,90 euro.