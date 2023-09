Motorola ha svelato oggi sul mercato italiano tre nuovi modelli di smartphone: Edge 40 Neo, moto g84 5G e moto g54 5G. Il primo, in qualità di prodotto Edge, si distingue per il suo design elegante, colori Pantone e finiture in pelle vegana. Parte però di queste caratteristiche sono condivise anche dagli altri due dispositivi della serie moto, entrambi dotati di una fotocamera principale da 50MP Ultra Pixel.

Edge 40 Neo è uno smartphone sottile con uno spessore di 7,76 mm con certificato IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. È il primo smartphone Edge di Motorola nel mercato EMEA a supportare i servizi Lenovo CO2 Offset per compensare le emissioni di carbonio e adottare un approccio ecologico durante il suo ciclo di vita. Anche la confezione è ecologica al 100%, priva di plastica e con inchiostro a base di soia, mentre il 60% dei materiali utilizzati è riciclato. Le cover sono completamente vegetali e riciclabili. Il display pOLED da 6,55 pollici ha bordi curvi e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, con una luminosità massima di 1300 nit per una visibilità ottimale anche alla luce del sole. Sotto la scocca, è presente il processore Dimensity 7030 di MediaTek e una batteria da 5.000mAh con ricarica rapida TurboPower da 68W (che permette di raggiungere il 50% di carica in 15 minuti). Il sistema di fotocamere posteriori è composto da una fotocamera principale da 50MP Ultra Pixel con visione notturna automatica e un’ultra grandangolare da 13MP con Macro Vision. La fotocamera frontale è da 32MP con tecnologia quad pixel.

moto g84 5G, già presentato su altri mercati, offre un buon rapporto qualità-prezzo con un display pOLED da 6,5 pollici con refresh rate di 120Hz e luminosità massima di 1300 nit. Il sistema di fotocamere utilizza la tecnologia Ultra-Pixel per ottenere immagini chiare e luminose in ogni condizione. Il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 695 di Qualcomm e ha una batteria da 5.000mAh con ricarica TurboPower a 30W.

Infine, il moto g54 5G, già lanciato in Cina e India, è ora disponibile in Italia. Auesto dispositivo vanta uno schermo da 6,5 pollici FHD+ con refresh rate di 120Hz, altoparlanti stereo, connettività 5G e una fotocamera principale da 50MP Quad Pixel. Sotto la scocca, è preente un processore Dimensity 7020 octa-core, mentre la batteria da 5.000mAh supporta la ricarica rapida TurboPower.

Prezzi e disponibilità

Tutti i dispositivi sono acquistabili a partire da oggi ad un prezzo, rispettivamente, di 399,90 euro (Edge 40 Neo), 299,90 euro (moto g84 5G) e 229,90 euro (moto g54 5G). Per Edge 40 Neo è previsto un programma di trade-in avanzato che offre una supervalutazione dell’usato fino ad un massimo di 100 euro, a patto che si aderisca all’offerta entro e non oltre il prossimo 31 ottobre.