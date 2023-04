Motorola ha presentato il suo nuovo Motorola Edge 40 Pro, uno smartphone dal design curvo e dalle caratteristiche top di gamma. Come tutti i membri della famiglia Edge, il Motorola Edge 40 Pro è pensato per offrire un ottimo comfort grazie anche al display curvo borderless che permette di eliminare le cornici, offrendo una migliore fruizione dei contenuti a video.

Il dispositivo offre un rivestimento anti impronte sulla parte anteriore e un vetro anti riflesso sul retro, il tutto accompagnato dalla protezione del Gorilla Glass Victus che fornisce maggiore sicurezza in caso di cadute accidentali. La certificazione IP68 garantisce una protezione subacquea del dispositivo fino a 1,5 metri in acqua dolce per un massimo di 30 minuti.

Il display POLED FHD+ borderless da 6,67 pollici è dotato di refresh rate a 165Hz per garantire un’ottima fluidità durante l’uso del dispositivo in ambito gaming e nell’uso quotidiano. All’interno del dispositivo troviamo un SoC Snapdragon 8 Gen 2 che offre il 35% in più di prestazioni della CPU, il 25% in più di performance della GPU e il 40% in più di efficienza energetica rispetto al suo predecessore.

Motorola Edge 40 Pro è in oltre dotato di RAM LPDDR5X e UFS 4.0 per garantire una velocità ed efficienza complessiva del dispositivo al pari dei principali top di gamma Android. La memoria interna da 256GB permette di archiviare i dati senza preoccuparsi dello spazio residuo a disposizione.

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera ad alta risoluzione. Il sensore da 50MP è dotato di OIS, essenziale per eliminare le vibrazioni dalle foto, e di instant all-pixel focus, che fornisce un numero di pixel di messa a fuoco 32 volte superiore rispetto al PDAF tradizionale. Edge 40 Pro è dotato anche di una fotocamera ultrawide da 50MP con Macro Vision e di una per ritratti con teleobiettivo 2x da 12MP. Per i selfie, Edge 40 Pro dispone di una fotocamera da 60MP con il cognitive Image Signal Processor di Snapdragon, che utilizza l’intelligenza artificiale per dividere ogni scena in diversi segmenti. In questo modo, gli elementi sullo sfondo vengono ottimizzati indipendentemente per una maggiore precisione dei colori e una foto più fedele alla realtà. Il dispositivo consente inoltre di registrare video in 8K e in 4K HDR10+.

Dal punto di vista software, Motorola ha introdotto alcune funzionalità pensate per arricchire l’hardware della fotocamera del dispositivo, tra cui nuove modalità di ripresa video, come ad esempio:

Video Night Vision : in ambienti poco illuminati gli utenti possono passare alla visione notturna per acquisire filmati più luminosi con maggiori dettagli e colori più fedeli.

: in ambienti poco illuminati gli utenti possono passare alla visione notturna per acquisire filmati più luminosi con maggiori dettagli e colori più fedeli. Horizon Lock Stabilization : quando si praticano sport estremi come la mountain bike o lo sci, questa funzione consente di mantenere le inquadrature stabilizzate e bloccate sull’orizzonte, anche ruotando di 360° il dispositivo.

: quando si praticano sport estremi come la mountain bike o lo sci, questa funzione consente di mantenere le inquadrature stabilizzate e bloccate sull’orizzonte, anche ruotando di 360° il dispositivo. Video Auto Focus Tracking : permette di mantenere il soggetto a fuoco anche quando è in movimento.

: permette di mantenere il soggetto a fuoco anche quando è in movimento. Video Portrait (bokeh): in modalità video, gli utenti possono sfocare automaticamente lo sfondo dietro al soggetto ripreso, grazie ad un nuovo algoritmo basato sull’intelligenza artificiale.

Motorola Edge 40 Pro dispone di una batteria da 4600 mAh ed è dotato di ricarica TurboPower da 125W, in grado di completare un intero ciclo di ricarica del dispositivo in soli 23 minuti, per offrire fino a 30 ore di autonomia con una singola carica. Il dispositivo supporta in oltre la ricarica wireless da 15W e la ricarica inversa da 5W.

Il supporto alla tecnologia Dolby Vision e Dolby Atmos, grazie ai due grandi altoparlanti stereo incorporati, offrono un esperienza audio-video di alto livello. Il dispositivo equipaggia Android 13 ed integra alcune gesture esclusive implementate da Motorola, personalizzabili in base allo stile di ciascun utente. Edge 40 Pro è compatibile con la piattaforma Ready For, che consente di sfruttare al massimo la potenza dello smartphone per giocare su uno schermo più grande, per utilizzare la fotocamera come una webcam o per collegare senza problemi il dispositivo ad un pc.

Edge 40 Pro, offre un’ampia suite di funzionalità per la sicurezza tra cui ThinkShield, Moto Secure e Family Space, ideate per proteggere il telefono da malware, phishing e altre minacce e per offrire anche la possibilità di creare sul dispositivo, uno spazio sicuro per i propri bambini. Il dispositivo è compatibile con i nuovi smart glass Lenovo ThinkReality A3, ideati per offrire un esperienza di realtà virtuale e realtà aumentata innovativa.

Motorola Edge 40 Pro Dimensioni e peso 161,2 x 74 x 8,6 mm 199 g Display 6,67″ OLED, 1 miliardo di colori, 165Hz, HDR10+, Dolby Vision CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1x 3,2GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 Memoria 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM Batteria e ricarica 4600 mAh 125W, PD3.0, QC5, 50% in 6 min, 100% in 23 min

15W wireless

5W ricarica wireless inversa Fotocamera Fotocamera posteriore: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1,55″, 1,0µm, multi-directional PDAF, OIS

50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2,76″, 0,64µm, AF

12 MP, f/1.6, (telephoto), 1/2,93″, 1,22µm, PDAF, zoom ottico 2x Fotocamera Frontale: 60 MP, f/2.2, (wide), 1/2,8″, 0,61µm Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps Software di sistema Android 13

Prezzi e disponibilità

Motorola Edge 40 Pro è disponibile presso i principali retailer nel colore Interstellar Black al prezzo di 999,00 euro e ad un prezzo esclusivo di 939,90 euro dal 4 al 16 aprile solo su Amazon e nel Flagship Store di Spazio Lenovo, in Corso Matteotti 10 a Milano. Di seguito, il link all’offerta su Amazon.