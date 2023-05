Motorola amplia la sua famiglia di smartphone con il nuovo Edge 40, un prodotto che vanta un display curvo, la ricarica rapida a 68W, una potente fotocamera da 50MP e un design elegante e curato nei minimi dettagli.

Motorola Edge 40 è uno degli smartphone più sottili della sua categoria, con un display in vetro curvo e ogni lato integrato in un sottile telaio in alluminio sabbiato. La parte posteriore del dispositivo è caratterizzata da una morbida pelle vegana che facilita la presa sullo smartphone, e la certificazione IP68 garantisce la resistenza alla polvere, alla sabbia e la protezione in caso di un tuffo accidentale in acqua. Grazie a queste caratteristiche, Motorola Edge 40 può accompagnare gli utenti in tutte le avventure quotidiane.

La fotocamera principale da 50MP del Motorola Edge 40 include l’apertura più ampia disponibile su uno smartphone (f/1.4), la quale consente di scattare foto luminose e ricche di dettagli, anche se aspettiamo di provarlo con mano prima di darvi il nostro giudizio. Inoltre, l’All-Pixel focus offre una performance accurata in qualsiasi condizione di luce, mentre la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) riduce la possibilità di foto mosse, soprattutto in ambienti bui o dopo il calar del sole. La fotocamera posteriore secondaria è una grandangolare sempre da 50MP ma con f/2.2.

Una fotocamera macro da 13MP completa il sistema di fotocamere posteriore, permettendo all’utente di adattare l’inquadratura o avvicinarsi al soggetto. Il dispositivo è anche dotato di una fotocamera selfie da 32MP. Motorola edge 40 è in grado di offrire una gamma di avanzamenti in ambito fotocamera come la stabilizzazione dell’orizzonte (Horizon Lock), video con sfondo sfocato e la modalità Vlog.

Motorola Edge 40 vanta uno schermo pOLED da 6,55” con una risoluzione FullHD+, certificazione HDR10+ e supporto alla visualizzazione della gamma colori DCI-P3. Durante il gioco, lo scorrimento dei feed social o il multitasking, gli utenti potranno anche godere del refresh rate a 144Hz. I due speaker stereo certificati Dolby Atmos completano il comparto multimediale.

Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Dimensity 8020, un chip octa-core a 6 nm con una frequenza massima di 2,6GHz e una GPU Mali-G77 MC9. Il processore è affiancato da 8GB di RAM LPDDR4X e 256GB di memoria interna UFS 3.1. Il sistema operativo è Android 13, personalizzato con le funzionalità tipiche di Motorola, come le gesture Moto Actions e Motorola Ready For, che trasforma lo smartphone in un vero e proprio PC quando connesso a mouse, tastiera e display esterno. Edge 40 è dotato anche di ThinkShield, una suite di funzioni di sicurezza e privacy che protegge i dati sensibili e le applicazioni dall’accesso non autorizzato.

La batteria del Motorola Edge 40 è da 4400mAh e supporta la ricarica rapida TurboPower da 68W, che permette di raggiungere il 50% di carica in soli 12 minuti. Lo smartphone supporta anche la ricarica wireless da 15W.

Per quanto riguarda la connettività, il Motorola Edge 40 offre il supporto al Wi-Fi 6, al Bluetooth 5.2, all’NFC, al GPS e alla rete 5G. Ha anche una porta USB Tipo-C.

Prezzo e disponibilità

Motorola Edge 40 sarà disponibile al prezzo di 599,90 euro a partire dal 4 maggio online e presso il Flagship Store di Spazio Lenovo di Milano nelle colorazioni Eclipse Black e Lunar Blue. A partire da metà maggio arriverà nelle principali catene di elettronica di consumo anche nella variante Nebula Green. Il prodotto verrà lanciato con una promozione esclusiva che abbasserà il prezzo a 529,90 euro fino alla fine di maggio.