Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Motorola Edge 70 con Moto AI, lo smartphone ultrasottile da soli 5,99mm con tripla fotocamera da 50MP, display 6,67" Super HD AMOLED 120Hz e batteria Silicon-Carbon da 4800mAh con ricarica TurboPower 68W. Lo trovate a soli 446,00€ invece di 799,00€, con uno sconto del 44%.

Motorola Edge 70, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Motorola Edge 70 con Moto AI è il dispositivo ideale per chi cerca uno smartphone di fascia alta a un prezzo competitivo. Con uno sconto del 44%, è perfetto per i fotografi appassionati che desiderano scatti di qualità professionale grazie alla tripla fotocamera da 50MP e alla tecnologia Pantone Validated per colori e tonalità della pelle impeccabili. Il design ultrasottile da 5.99mm e il peso piuma di 159g lo rendono ideale anche per chi è sempre in movimento e vuole un device elegante ma resistente, con certificazione Military Standard e protezione IP68/IP69.

Questo smartphone soddisfa anche le esigenze di chi vuole un'esperienza visiva straordinaria: il display AMOLED Super HD da 6.67" a 120Hz garantisce immagini vivide e fluide, perfetto per streaming e gaming. La batteria Silicon-Carbon da 4800mAh con ricarica TurboPower da 68W assicura autonomia prolungata e ricariche rapidissime. Grazie a Moto AI, la gestione quotidiana del dispositivo diventa più intuitiva. A 446€ invece di 799€, rappresenta un'occasione imperdibile per chi vuole il massimo senza compromessi.

