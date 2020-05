Motorola Edge si interfaccia per la prima volta con il mercato italiano. Lo smartphone di fascia medio-alta (compatibile con il 5G), presentato pochi giorni fa insieme a Edge+, è disponibile su Amazon per il preordine. Confermato anche il prezzo ufficiale per il nostro paese: 699 euro.

Il lancio di questo nuovo e atteso dispositivo Motorola è fissato per metà maggio, ma gli utenti potranno già effettuare l’acquisto e ricevere il prodotto non appena sarà disponibile. La caratteristica più interessante di questo device è il display waterfall. Esso può contare su un pannello OLED con diagonale da 6,7 pollici e risoluzione FullHD+ (1080 x 2340 pixel).

In un piccolo foro frontale troviamo una fotocamera da 25 MP. Il modulo fotografico posteriore è scandito da tre sensori rispettivamente da 64 MP, 16 MP e 8 MP. Sotto la scocca troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 765, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (UFS 2.1). La batteria, compatibile con la ricarica rapida a 15 W, ha una capacità massima di 4.500 mAh.

Rispetto a Motorola Edge+ (dispositivo di fascia alta che avrà un costo di 1.199,99 euro), questo smartphone ha una scheda tecnica rivista al ribasso, ma comunque abbastanza equilibrata. Per effettuare il preordine bisognerà recarsi nella pagina ufficiale di Amazon Italia.