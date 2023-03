Se vi piace la serie Edge 30 di Motorola, e non ci sono motivi per cui non dovrebbe piacervi visto che si tratta di smartphone validi e dal design con linee sottili, allora vi interesserà sicuramente la proposta di Amazon riguardante il Motorola Edge 30 Fusion. Pensato per essere un mix di un top di gamma e di un ottimo entry level, potrete acquistarlo entro oggi a soli 499,90€ invece di 679,90€.

Il prezzo cosi vantaggioso è stato reso possibile dalle offerte di primavera di Amazon che, come anticipato, stanno per giungere al termine pertanto, se eravate interessati a un nuovo smartphone, questo è il momento perfetto per acquistarne uno. Con il suo sconto del 26%, Motorola Edge 30 Fusion è senza dubbio una delle migliori proposte del settore, soprattutto per quanto riguarda la fascia media.

Dotato di uno Snapdragon 888+, abbinato a 8GB e 128GB di memoria interna, Motorola Edge 30 Fusion non teme il confronto con le proposte più all’avanguardia del mercato, soprattutto se si tiene in considerazione il prezzo conveniente dopo questa offerta. A differenza di tanti altri suoi simili, la proposta di Motorola si farà apprezzare per il design elegante e raffinato, nonché per la scelta dei materiali, che lo avvicinano di più al fratello maggiore anziché al modello più economico.

Spiccano infatti i bordi molto contenuti e il vetro opaco 3D, per non parlare della bellissima colorazione rosso acceso, che cattura l’attenzione e fa risaltare la sua eleganza. Uno smartphone, dunque, che non passerà inosservato. Se vi piace un software non troppo elaborato, e quindi non molto distante da Android stock, allora avete un motivo in più per scegliere il Motorola Edge 30 Fusion come vostro nuovo smartphone per i prossimi anni, dato che la personalizzazione applicata dal produttore è molto limitata, almeno per quanto concerne l’interfaccia. Non mancano invece funzioni avanzate come Moto Display e Ready For, quest’ultima adatta per chi vuole provare un’esperienza desktop collegando il dispositivo a uno dei migliori monitor o smart TV.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

