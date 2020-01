Motorola Moto G Stylus: diffusi nuovi dettagli dedicati allo smartphone con il pennino

Motorola Moto G Stylus è apparso su Geekbench, accompagnato da alcune specifiche tecniche. Le prime informazioni dedicate a questo dispositivo erano arrivate poche settimane fa, ma ora abbiamo finalmente qualcosa di concreto.

Come spesso succedere con il brand gestito da Lenovo, anche in questo caso il nome del device introduce anche una caratteristica ben precisa. In questo caso, la parola “Stylus” ci fa capire che lo smartphone sarà accompagnato da un pennino. Questo elemento è presente anche in altri dispositivi, tra cui la serie Samsung Galaxy Note.

Con il nome in codice “Sofiap”, questo smartphone Motorola sembrerebbe poter contare su delle specifiche tecniche tipiche dei prodotti di fascia medio/bassa. Troveremo 4 GB di RAM, un processore Snapdragon octa-core a 1,80 GHz e Android 10, ovvero l’ultima versione dell’OS attualmente disponibile.

Poche ore fa, il device era stato confermato da un membro del team di XDA-Developers, che ha pubblicato una prima immagine render. Insomma, Motorola Moto G Stylus potrebbe essere un’ottima alternativa perfetta per tutti coloro i quali vorrebbero utilizzare il pennino senza dover spendere necessariamente molto denaro per un Galaxy Note, ottenendo però una scheda tecnica poco più che basica. Gli unici difetti potrebbero essere proprio le specifiche tecniche, leggermente meno interessanti rispetto ai principali concorrenti.