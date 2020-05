Motorola One Fusion+ è apparso su YouTube Device Report: lo smartphone di fascia media potrebbe quindi essere quasi pronto per la presentazione ufficiale. Di questo device ne avevamo già parlato qualche settimana fa, ma ora il lancio sembra essere molto vicino.

YouTube Device Report è una schermata della piattaforma in cui è possibile scoprire le specifiche tecniche di alcuni smartphone. Poche ore fa, è apparso One Fusion+. Motorola, dopo il lancio degli interessantissimi Edge (disponibile su Amazon) ed Edge+ (disponibile su Amazon), si sta preparando per arricchire ulteriormente il proprio catalogo.

Lo smartphone sarà equipaggiato con il SoC Qualcomm Snapdragon 730 e la batteria avrà una capacità massima di 5.000 mAh. Per quanto riguarda il display, troveremo un pannello da 6,5 pollici. Ovviamente, mancano ancora numero specifiche tecniche. Il comparto fotografico dovrebbe essere composto da quattro sensori collocati nella parte posteriore (quello principale da 64 MP).

Il lancio è invece fissato per il prossimo giugno: l’attesa non sarà quindi molto lunga. Gli ultimi smartphone Motorola di cui abbiamo parlato sono: Moto G8, Moto E6s, Moto G8 Power Lite, Moto G8 Power (disponibile su Amazon), Moto G8 Plus (disponibile su Amazon), Moto E6 Plus (disponibile su Amazon), Edge (disponibile su Amazon) ed Edge+ (disponibile su Amazon).