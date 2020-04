Motorola potrebbe presto presentare altri due smartphone di fascia media: One Fusion e One Fusion+. A diffondere quella che per il momento è solo un’indiscrezione è stato il noto leaker Evan Blass, che ha anche ipotizzato un possibile periodo per il lancio.

Secondo quanto riportato dall’esperto, i due device dovrebbero arrivare nel mercato entro la fine del secondo semestre del 2020. I nomi in codice di questi due prodotti potrebbero essere rispettivamente Titan e Liberty.

Coming from Moto, end of Q2: Motorola One Fusion (codename: Titan) and Motorola One Fusion+ (codename: Liberty). — Evan Blass (@evleaks) April 19, 2020

I dettagli noti sono attualmente pochi, ma si tratterà forse di due smartphone di fascia media. In particolare, sono state diffuse alcune ipotesi riguardo a Motorola One Fusion+. Il dispositivo dovrebbe essere acceso dal SoC Snapdragon 675 (un chipset di fascia media introdotto nel 2018), accompagnato da 4 o 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna.

Il prodotto, forse disponibile in due colorazioni (Light Blue e Light Brown), potrebbe avere un sensore fotografico posteriore principale da 12 MP (il numero totale di sensori è al momento sconosciuto). Anche se i dispositivi sono attualmente immersi nell’ombra, è probabile che ne sapremo di più durante le prossime settimane. Gli ultimi dispositivi Motorola che hanno incuriosito i consumatori sono i seguenti: Moto G8, Moto E6s, Moto G8 Power Lite, Edge, Edge+, Moto G8 Power (disponibile su Amazon), Moto G8 Plus (disponibile su Amazon) e Moto E6 Plus (disponibile su Amazon)