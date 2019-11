Motorola One Hyper verrà lanciato il 3 dicembre, ma potrebbe essere deludente

Motorola One Hyper verrà lanciato il prossimo 3 dicembre. La stampa brasiliana, proprio durante queste ore, starebbe ricevendo i primi inviti ufficiali. Dopo svariate indiscrezioni, mancherebbero ancora pochi giorni prima di poter mettere le mani su questo device.

L’evento organizzato da Motorola sarebbe stato fissato per il 3 dicembre 2019 in Brasile, alle ore 9:30 (locali). Il luogo in cui avverrà la presentazione non è ancora noto. Insieme all’invito, è stata inviata anche un’immagine che anticipa alcune delle caratteristiche estetiche di Motorola One Hyper.

Il device sarà il primo smartphone Motorola dotato di fotocamera frontale a scomparsa. Questo particolare meccanismo consente alle aziende di offrire un display senza le interruzioni che verrebbero altrimenti causate da eventuali fori o notch. Alcuni esperti sarebbero convinti che la fotocamera frontale può contare su un sensore da 32 MP.

Purtroppo, le altre possibili specifiche non sono molto allettanti. Questo smartphone targato Motorola difficilmente riuscirà a competere con i prodotti di altre aziende. Potremmo infatti trovare un display LCD da 6,39 pollici e con risoluzione FullHD+. Sotto la scocca potrebbe essere presente il SoC Qualcomm Snapdragon 675, 4GB di RAM, 128 GB di memoria interna e una batteria da 3.600 mAh (compatibile con la ricarica rapida fino a 15 W). Nella parte posteriore potremmo trovare una doppia fotocamera da 64 MP e 8 MP.

L’appuntamento è fissato per il 3 dicembre 2019, con la presentazione di questo device.