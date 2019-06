Motorola One Pro avrà quattro fotocamere posteriori?

Potrebbe essere Motorola One Pro lo smartphone dell'azienda con quattro fotocamere posteriori. Il dispositivo potrebbe integrare un display da 6,2 pollici.

Secondo alcune voci supportate anche dal noto leaker OnLeaks, la famiglia Android One di Motorola potrebbe presto allargarsi con l’arrivo di un nuovo smartphone. Secondo CashKaro, il dispositivo sarà svelto come Motorola One Pro e sarà il primo dell’azienda a essere dotato di ben quattro fotocamere posteriori.

La stessa fonte ha diffuso alcune presunte immagini stampa che mostrano uno smartphone per certi versi molto simile al Motorola One Vision, con una evidente differenza sul display. Quello che dovrebbe essere la versione Pro, infatti, non presente un foro sullo schermo per la fotocamera anteriore ma integra un più classico notch a goccia su un pannello che dovrebbe avere una diagonale di 6,2 pollici.

Remember that mysterious quad camera #Motorola phone I revealed two months ago? Well, according to my Friends over @Cashkarocom, it will be launched as #MotorolaOnePro… https://t.co/9WLdgYVEQB pic.twitter.com/0blbQ8JsWk — Steve H.McFly (@OnLeaks) June 18, 2019

Il punto di forza dovrebbe essere il comparto fotografico posteriore. Come già detto, dovrebbero esserci quattro sensori fotografici all’interno di un rettangolo che include anche il logo Motorola. Sulle fotocamere però non ci sono informazioni anche se dall’immagine è possibile notare la scritta “48 MP”. Il sensore principale, dunque, potrebbe avere questo tipo di risoluzione.

Sulla scocca non è visibile un sensore biometrico. Motorola potrebbe aver deciso di integrarlo sotto il display. In questo caso, si tratterebbe di un pannello OLED. Lo smartphone è rappresentato nelle immagini in tre colorazioni: nero, bronzo e viola. Per il resto, non ci sono altre informazioni. Inoltre, sottolineiamo che si tratta di indiscrezioni e che non ci sono informazioni ufficiali da parte dell’azienda.