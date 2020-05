Diffuse le prime specifiche tecniche di due prossimi dispositivi prodotti da Motorola: One Vision Plus e Moto E7. La società, dopo Edge (disponibile all’acquisto su Amazon) ed Edge+ (disponibile all’acquisto su Amazon), continua quindi a proporre nuovi smartphone.

La scheda tecnica del primo prodotto, insieme alla prima foto ufficiale, è apparsa nella pagina Android Enterprise Solutions Directory. Motorola One Vision Plus presenterà un display da 6,3 pollici. Nello schermo sarà incastonata una fotocamera frontale all’interno notch (rispetto al foro di One Vision).

Sconosciuto, per il momento, il processore scelto (nel precedente modello è Exynos 7 Octa 9609). Lo smartphone sarà inoltre equipaggiato con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Il sistema operativo scelto è Android 9 Pie.

Moto E7 è invece stato anticipato nella console sviluppatori. Nessuna immagine ha affiancato la scheda tecnica, rendendo il design ancora un mistero. Sotto la scocca troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 632 (lanciato circa due anni fa) e 2 GB di RAM. Il display sarà delineato da un pannello con risoluzione HD+ (1520 x 720 pixel). Android 10 sarà invece il sistema operativo installato.

Ci troviamo quindi davanti a, rispettivamente, uno smartphone di fascia media e uno entry-level. Non sappiamo quando i prodotti saranno lanciati. Durante i prossimi giorni potrebbero però essere diffusi ulteriori dettagli.