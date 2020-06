Motorola RAZR 2, non solo pieghevole: display più grande e 5G?

Continuano ad emergere dettagli su Motorola RAZR 2. Il successore del primo pieghevole della casa alata sarebbe già pronto al debutto nel mese di settembre. Non dovrebbero esserci dei grandissimi stravolgimenti rispetto al modello precedente, ma verrebbero apportati alcuni interessanti miglioramenti tecnici già a partire dal display flessibile.

Ross Young, CEO della società di consulenza e ricerca Display Supply Chain Consultants (DSCC), ha rivelato su Twitter che il RAZR 2 avrà a disposizione un display flessibile più grande rispetto al predecessore. La diagonale sarebbe di 6,7 pollici, la stessa del Galaxy Z Flip di Samsung. Sarebbe un leggero incremento rispetto al pannello P-OLED da 6,2 pollici del RAZR di prima generazione.

The Motorola Razr 2 screen size will increase to the same size as the Galaxy Z Flip, 6.7”. The front display will also increase in size.

— Ross Young (@DSCCRoss) June 3, 2020