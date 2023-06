Se siete alla ricerca di uno smartphone che combini tutte le caratteristiche di un top di gamma con la versatilità di un dispositivo pieghevole, allora non dovete far altro che prendere in considerazione il nuovissimo Motorola RAZR 40 Ultra. Se volete essere tra i primi a possederlo, beneficiando anche di un’offerta lancio, qui troverete tutte le informazioni che vi servono.

Se acquisterete infatti il Motorola RAZR 40 Ultra entro il 31 luglio 2023, il produttore vi offrirà la garanzia “display protetto“, che consiste nella riparazione completa dello schermo, sia quello esterno che interno, in caso di danneggiamenti nel primo anno di utilizzo.

Motorola RAZR 40 e RAZR40 Ultra

Motorola RAZR 40 Ultra ha suscitato molto interesse nella comunità degli appassionati, grazie alle sue caratteristiche innovative, finora assenti sulla maggior parte degli smartphone pieghevoli. Il secondo display, infatti, può essere utilizzato esattamente come quello principale, in quanto si possono eseguire tutte le applicazioni installate. Ciò non vi obbligherà ad aprire la cerniera e accedere continuamente all’ampio schermo da 6,9 pollici, che potrebbe non adattarsi in tutte le situazioni.

Grazie alle dimensioni del suo schermo secondario, questo smartphone pieghevole offre un’esperienza ancora migliore nell’esecuzione di tutte le applicazioni, compresi i giochi. Il suo schermo OLED da 3,6 pollici è attualmente il più grande disponibile sul mercato come schermo esterno, consentendovi di utilizzare il dispositivo come un vero e proprio smartphone compatto senza compromettere le funzionalità. Inoltre, avrete il vantaggio di avere istantaneamente accesso a un display più ampio, godendo di un’esperienza visiva ampliata.

Uno smartphone top di gamma come questo non poteva che essere alimentato da un processore all’avanguardia come lo Snapdragon 8+ Gen 1 e da memorie UFS di recente generazione, garantendo prestazioni rapide e fluide in qualsiasi ambito. Gli utenti abituati agli smartphone Motorola troveranno i classici miglioramenti software del marchio, che costituiscono un valore aggiunto per coloro che desiderano un’interfaccia utente curata e attenta

Ciò detto, non ci resta che linkarvi gli store online che consentono di acquistare questo dispositivo dal design elegante e sofisticato. Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

