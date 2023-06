Valutare l’acquisto di uno smartphone top di gamma è fondamentale, in modo tale da svolgere task di lavoro e comunicare con amici e parenti in maniera super rapida e intuitiva. Per questo motivo, se state valutando di cambiare il vostro modello con un prodotto di prima qualità e foldable, vi consigliamo di acquistare il Motorola Razr in sconto del 33% da Mediaworld. Al momento, infatti, è disponibile ad appena 799,99€ invece di 1.199,99€!

Motorola vi propone un dispositivo ideale per rispondere a call e messaggi fino a scattare foto e video di ottima qualità. Il design pieghevole di questo modello, ovviamente, è la caratteristica che lo rende senza dubbio più unico che raro: essendo flessibile e dallo stile moderno, potrete sfruttarlo al meglio senza perdere nemmeno un dettaglio!

Una volta chiuso, il Motorola Razr 2022 può essere trasportato comodamente in tasca o in borsa, grazie al design pieghevole e a un perfetto allineamento dei bordi nella chiusura. Inoltre, la nuova modalità Flex View offre innovative opportunità di interazione, dal multitasking all’agevolezza delle videochiamate senza bisogno di dover tenere il telefono con le vostre mani!

Inoltre, potrete regolare l’apertura del telefono e trovare l’angolazione perfetta per scattare foto di ottima qualità anche a distanza. La cerniera completamente riprogettata, infatti, consente al display del Razr di mantenersi autonomamente stabile in una moltitudine di angolazioni.

Da menzionare anche il display più ampio e più brillante che vi permette di scoprire l’incredibile ricchezza dei colori e l’eccezionale intensità dei neri sul display OLED Full HD+ da 6,7”, quando è aperto. Potrete godervi la fluidità del display grazie a una frequenza di aggiornamento superveloce fino a 144 Hz, mentre la certificazione HDR10+ e DCI-P3 vi assicurano sfumature cromatiche di un’accuratezza di livello cinematografico.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

