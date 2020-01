Motorola RAZR 2019 è nuovamente in ritardo

Ci risiamo: la data in cui Motorola RAZR 2019 si affaccerà sul mercato è stata nuovamente spostata. Questa non è la prima volta che l’azienda decide di compiere questa azione. Pochi giorni fa, per l’appunto, l’azienda aveva annunciato un primo, e in parte comprensibile, ritardo.

Inizialmente, Motorola aveva dichiarato che lo smartphone pieghevole che strizza l’occhio al telefonino del XX secolo sarebbe stato disponibile a partire dal 26 dicembre, in prevendita, e le spedizioni sarebbero iniziate il 9 gennaio. Dopo poco, però, i consumatori si sono trovati davanti a un primo slittamento della data: 26 gennaio (inizio preordini) e 6 febbraio (spedizioni). Il motivo, stando ad alcune dichiarazioni, sarebbe un’eccessiva richiesta da parte dei consumatori.

Oggi, sul sito web ufficiale di Motorola e su quello dell’operatore Verizon è stato anticipato un secondo ritardo. Per il momento, il produttore non ha rilasciato nessuna dichiarazione e non è di conseguenza chiara la motivazione di questo problema. I primi esemplari di Motorola RAZR 2019 dovrebbero essere spediti a partire dal 18 febbraio 2020.

Bisogna comunque sottolineare che queste date si riferiscono al mercato statunitense, dato che in Italia dovremo quasi certamente attendere ancora un po’ di tempo in più. Purtroppo, però, questi continui ritardi potrebbero avere ripercussioni anche sulla distribuzione nel nostro paese. I rinvii hanno interessato anche Samsung Galaxy Fold (disponibile all’acquisto su Amazon) e Huawei Mate X.