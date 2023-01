Il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona sta per riaprire le porte: la data dell’edizione 2023 è stata confermata e molti brand di telefonia sono pronti a presentare le loro ultime novità in questa occasione, seguita con entusiasmo dagli appassionati e dalla stampa.

Ma che cos’è esattamente il Mobile World Congress, quando si terrà l’edizione del 2023 e quali novità possiamo aspettarci dalle aziende presenti a Barcellona? Scopriamolo insieme nei prossimi paragrafi.

Cos’è il MWC?

Il Mobile World Congress (MWC) è il più importante evento dedicato alle tecnologie mobili. Al contrario di fiere come il CES di Las Vegas, che ha avuto luogo poche settimane fa, il Mobile World Congress riguarda specificamente la telefonia e le infrastrutture ad essa collegate.

Il MWC, concepito a partire dal 1987 con il nome di GSM World Congress, si proponeva in origine come il più importante congresso europeo di telefonia. Oggi ci sono tre diverse fiere legate alla sigla MWC, che hanno luogo rispettivamente a Barcellona, Shanghai e Los Angeles.

Nonostante la presenza di eventi paralleli sullo stesso modello di quello originale, il MWC di Barcellona è ancora oggi quello più influente all’interno del settore. Nel contesto di questa fiera ogni anno i principali produttori di smartphone e di infrastrutture di rete presentano al pubblico e alla stampa le proprie novità.

Dove e quando si terrà il MWC 2023?

Dopo un’edizione cancellata nel 2020 a causa della pandemia e l’edizione 2021 rimandata di tre mesi, il MWC ha aperto le proprie porte nel 2022. Anche quest’anno la fiera sarà in presenza, a partire dal 27 febbraio al 2 marzo 2023. La cornice è quella di sempre: la Fira Gran Via di Barcellona, che ospita l’evento a partire dal 2013.

Nonostante alcuni brand abbiano rinunciato a presenziare alla fiera nel 2022, sembra che si stia piano piano ritornando alla normalità con diversi marchi che hanno già confermato la propria partecipazione a questa edizione.

Il programma completo del MWC 2023, completo di iniziative per la stampa e workshop per i professionisti del settore, è consultabile sul sito ufficiale. Il pubblico ha comunque la possibilità di assistere via streaming ad alcune presentazioni e conferenze.

MWC 2023, chi parteciperà

Nonostante la tendenza (già presente ma accelerata dalla pandemia) ad affidare i lanci dei nuovi prodotti in eventi singoli trasmessi via web su scala mondiale, il MWC di Barcellona resta una cornice di prestigio per presentare le proprie novità. Elenchiamo dunque i brand che hanno confermato la loro presenza al MWC 2023 di Barcellona oppure sono presenti nella lista degli espositori, insieme ai prodotti che, con più o meno certezza, saranno presentati al pubblico.

Honor

Honor sarà presente al MWC 2023 anche se ancora non ha ufficialmente iniziato a pubblicizzare i propri eventi, sempre che ce ne siano. Secondo i rumor circolati in rete nelle ultime settimane è probabile che l’azienda lancerà sul mercato la propria nuova serie di flagship composta da Honor Magic5, Honor Magic5 Pro e Honor Magic5 Ultimate.

Il brand negli ultimi anni si è impegnato a consolidare la propria presenza su scala globale ed il MWC di Barcellona è sicuramente un palcoscenico importante da non farsi sfuggire.

Xiaomi

Xiaomi ha confermato che parteciperà in presenza al MWC 2022 a Barcellona, anche se non si hanno ancora notizie su titolo e data di eventuali presentazioni. I riflettori sono puntati sul brand cinese in vista di un possibile lancio su scala globale della gamma Xiaomi 13, presentata poco prima della fine del 2021 sul mercato cinese.

Oppo

Oppo non ha confermato ancora la propria presenza al MWC 2023 di Barcellona, tuttavia è presente nella lista degli espositori quindi ci aspettiamo di trovare il loro stand all’interno della fiera.

Se le tempistiche dello scorso anno ci possono suggerire qualcosa, è molto probabile che vedremo esposti i top di gamma del marchio per quest’anno, i vociferati e non ancora ufficiali Oppo Find X6 e Find X6 Pro, oltre ai già annunciati Oppo Find N2 e Oppo Find N2 Flip, i pieghevoli al momento esclusiva del mercato cinese.

​​OnePlus

OnePlus ha appena presentato al mercato asiatico il suo nuovo flagship, il OnePlus 11, in arrivo in Italia il 7 febbraio prossimo. Ci aspettiamo quindi di poter vedere esposto il nuovo top di gamma durante il MWC di Barcellona.

Lo scorso anno lo stand di OnePlus era inglobato da quello di Oppo, vista la recente fusione, di conseguenza ci aspettiamo che anche quest’anno i due brand coesistano all’interno dello stesso spazio espositivo.

Samsung

Le grandi novità di Samsung, ovvero i prodotti della gamma Galaxy S23, sono riservate per l’evento Galaxy Unpacked che si terrà tra pochi giorni. Il brand sudcoreano utilizza però la cornice del MWC per presentare altri prodotti di grande interesse.

Un paio di anni fa era toccato alla versione della One UI pensata per gli smartwatch, mentre negli anni precedenti Samsung aveva presentato gli smartphone mid-range della serie A in quest’occasione. In ogni caso, non ci sono certezze su questo fronte.

Huawei

Huawei prevede una presenza importante durante il MWC che si terrà in Catalogna e si prepara ad un “grande annuncio“. Da questo si può dedurre che il brand cinese abbia intenzione di portare in Spagna dei prodotti importanti, il che ci fa pensare immediatamente alla gamma Huawei P60 o al pieghevole Mate X3. Ancora non ci sono conferme su questo fronte, appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo.

Altri marchi presenti

E se quelli elencati più in alto sono i marchi di cui abbiamo le informazioni più sicure, per quanto molte siano comunque speculazioni, ci sono moltissime altre aziende che ben conosciamo che saranno presenti a Barcellona durante il MWC 2023.

Lenovo (e quindi presumibilmente anche Motorola), Google, realme, Nokia e HMD Global, TCL, Sony, Asus, Microsoft, ZTE, questi sono solo alcuni dei grandi marchi della telefonia che approfitteranno della kermesse catalana per annunciare le proprie novità per il 2023 o semplicemente per il networking. Non mancheremo di segnalarvi nel corso delle prossime settimane tutte le novità e le conferme su quanto verrà annunciato al MWC!