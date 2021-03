Heply, software agency formata da giovani professionisti del mondo digital, tutti under 35, ha annunciato Heply Speed, la nuova business unit dell’azienda nata per accompagnare le imprese nel proprio percorso di innovazione, come se fossero delle startup.

Heply Speed, la cui idea si basa sull’approccio Lean Startup ideato da Eric Ries, nasce per rispondere alla sempre più frequente esigenza delle aziende di validare rapidamente progetti digitali e ha come obiettivo quello di limitare gli investimenti sbagliati da parte delle aziende.

Heply Speed è la nuova soluzione per validare rapidamente progetti digitali

La nuova soluzione targata Hepli integra tecniche di Design Thinking, di sviluppo Agile e di Lean Project Management, offrendo alle aziende una soluzione veloce per lo sviluppo di prodotti innovativi anche in condizioni di incertezza di mercato.



Nel dettaglio, Heply Speed aiuta imprese e organizzazioni – e più in generale qualsiasi realtà si affidi ad Heply – a validare rapidamente la propria idea e il proprio progetto digitale. Un esempio di progetto lanciato con la tecnologia Speed è Hello John, strumento aziendale di raccolta di feedback da parte dei collaboratori di un’organizzazione.

Andrea Virgilio, CEO di Heply, ha commentato in questo modo l’idea di realizzare un tool digitale in grado di mappare la soddisfazione del collaboratore: “Non avevamo a disposizione abbastanza informazioni su come avrebbe risposto il mercato ed è per questo che abbiamo validato lo strumento creando una landing page dedicata sulla quale abbiamo generato traffico con le attività di advertising sui media digitali“.



“Quest’attività ha portato alla generazione di lead e a raccogliere le esigenze delle varie aziende. Sulla base delle informazioni raccolte abbiamo sviluppato lo strumento e l’abbiamo proposto direttamente alle aziende con cui eravamo in contatto, andando così ad abbattere i costi di validazione”.

Un altro tool simile è Goal Board, uno strumento pensato per i team che lavorano ad obiettivi. Per realizzarlo, Heply ha creato una landing page del servizio con una versione free e una versione a pagamento.

Gli utenti sono stati indirizzati a richiedere la prova della versione gratuita e in poche settimane, Heply ha generato decine di contatti che hanno permesso di raccogliere abbastanza dati su come migliorare la soluzione e quali implementazioni fare per rendere il software più appetibile sul mercato.



Heply Speed punta tutto sulla misurazione dei risultati raggiunti dai cicli di sviluppo del prodotto. Affinché le metriche o i criteri di misurazione siano validi devono essere utilizzabili (devono cioè dimostrare un chiaro legame di causa ed effetto), accessibili (il team di sviluppo deve essere sempre in grado di accedere alle metriche per raccogliere, analizzare e interpretarle in modo corretto) e infine verificabili (è di fondamentale importanza che i dati raccolti siano credibili e possano essere verificati).

“Spesso le aziende sviluppano progetti digitali con la metodologia waterfall, correndo il rischio di sprecare budget e perdere tempo per funzioni e servizi non necessari. Grazie all’approccio di Heply Speed, ogni azienda potrà capire le necessità dei suoi stakeholder, validare l’idea, analizzare i dati e infine ottimizzare le risorse. Tutto questo in tempi molto rapidi. La vera rivoluzione? Elaborare prodotti e servizi utili alle persone utilizzando la tecnologia come driver per svilupparli” conclude Virgilio.