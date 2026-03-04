Se state cercando una connessione internet che vi permetta di navigare senza interruzioni, WindTre ha pensato a voi con la sua Super Fibra. Con un pacchetto completo a soli 25€ al mese, potrete godere di una navigazione stabile e veloce, perfetta per chi lavora da casa, studia online, guarda film e serie in streaming o gioca in multiplayer senza rallentamenti. L’offerta è studiata per rispondere alle esigenze di tutta la famiglia, permettendo a più dispositivi di connettersi contemporaneamente senza compromessi sulla velocità o sulla qualità della connessione.

Vedi offerta su WindTre

Offerte WindTre Super Fibra, perché approfittarne?

Oltre alla fibra ultraveloce, WindTre ha incluso nell’offerta 12 mesi di Amazon Prime, così da accedere a un mondo di film, serie, musica e spedizioni rapide su Amazon senza costi aggiuntivi. E non è tutto: il pacchetto comprende chiamate illimitate, permettendovi di rimanere sempre in contatto con amici, parenti o colleghi, senza pensieri e senza dover controllare il credito telefonico. In questo modo, l’offerta diventa non solo una soluzione per la casa digitale, ma anche un vero e proprio strumento per semplificare la vita di tutti i giorni.

Per sfruttare al massimo la vostra Super Fibra, il servizio include un modem Wi-Fi 7 a soli 24,99€ al mese se attivate l’offerta online. Grazie a questa tecnologia, la connessione sarà più rapida, stabile e capillare in ogni angolo della casa, ottimizzando lo streaming, il gaming e lo smart working. Anche i dispositivi più moderni potranno connettersi contemporaneamente senza rallentamenti, garantendo una rete domestica all’avanguardia che vi accompagna in ogni attività digitale.

Infine, l’attivazione dell’offerta è semplice e conveniente: bastano 1,99€ per attivare la Super Fibra, valida per 24 mesi, con tutti i vantaggi già inclusi nel prezzo. Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di navigare senza limiti con WindTre, combinando velocità, comodità e servizi aggiuntivi pensati per voi. Con la Super Fibra, ogni momento online diventa più piacevole e senza pensieri.

