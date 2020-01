Nearby Sharing è l’alternativa ad AirDrop per Android sviluppata da Google

Forse ci siamo: Google ha finalmente ideato un’alternativa ad AirDrop per Android. Il suo nome è Nearby Sharing e i colleghi di Xda Developers hanno potuto testare questo interessante strumento.

Per chi non lo sapesse, AirDrop è una funzionalità che consente ai consumatori che hanno scelto un prodotto Apple di trasferire i file da un dispositivo a un altro. La sua semplicità, qualità e utilità lo hanno reso un punto forte dei device su cui girano i sistemi operativi sviluppati dall’azienda di Cupertino.

Anche gli utenti Android potranno presto sfruttare una funzionalità simile: Google sta infatti lavorando a Nearby Sharing. Quinny899 di XDA ha pubblicato su YouTube un video in cui viene visto il tool in funzione. Lo sviluppatore ha utilizzato un Pixel 2 XL e un Pixel 4 (disponibile all’acquisto su Amazon). Come abbiamo avuto modo di costatare, su 4 trasferimenti uno è fallito. Questo ci fa intuire che persistono ancora alcune incertezze. Non mancano le opzioni di visibilità, ovvero:

Nascosto;

Visibile a tutti i contatti;

Visibili ad alcuni contatti.

Gli utenti potranno inoltre decidere di effettuare i trasferimenti tramite dati mobili, Wi-Fi o, addirittura, senza internet. L’esperto che ha testato la funzione ha dichiarato di essere anche riuscito a effettuare la procedura in uno smartphone OnePlus. Questo ci farebbe intuire che Nearby Sharing sarà disponibile in un po’ tutti i dispositivi su cui gira il sistema operativo di Google. Il lancio dell’applicazione potrebbe avvenire contestualmente all’arrivo di Android 11.