Secondo i dati preliminari dell’ultima previsione delle spedizioni globali di smartphone di Counterpoint Research, le spedizioni del 2023 dovrebbero subire una flessione del 6%, attestandosi a 1,15 miliardi di unità, il valore più basso degli ultimi dieci anni.

Uno dei principali ostacoli alla crescita positiva è l’Asia, dove il recupero economico previsto per la Cina all’inizio dell’anno si è arrestato e la regione nel suo complesso sta vivendo una calo intensificato nei mercati emergenti.

Allo stesso modo, il Nord America continua a essere un ostacolo importante alla ripresa globale, con un deludente primo semestre che preannuncia una flessione a doppia cifra per l’intero anno. Nonostante la solidità del mercato del lavoro e la riduzione dell’inflazione, i consumatori sono restii ad aggiornare i propri dispositivi, portando i tassi di sostituzione negli Stati Uniti e a livello globale ai minimi storici. Nessuno vuole o ha bisogno di cambiare il suo smartphone poi così spesso.

“Si è verificato un distacco tra quanto sta accadendo nell’economia e l’acquisto di telefoni da parte dei consumatori. Finora quest’anno si sono registrati aggiornamenti record su tutte le compagnie telefoniche“, afferma Jeff Fieldhack, Direttore delle Ricerche per il Nord America. “Ma stiamo osservando con interesse il quarto trimestre, perché il lancio dell’iPhone 15 rappresenta un’opportunità per le compagnie telefoniche di attrarre clienti ad alto valore. E con quella grande base installata di iPhone 12 in gioco, le promozioni saranno aggressive, lasciando Apple in una buona posizione.“

In Cina, “Apple è ben posizionata poiché il segmento premium continua a guadagnare terreno“, afferma Ethan Qi, Direttore Associato per la Cina.

La crescita del segmento premium e ultra-premium è un trend globale che favorisce i produttori come Apple, che hanno portafogli fortemente orientati verso i segmenti superiori.

Il 2023 potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per Apple: un mercato premium resiliente e un forte andamento negli Stati Uniti potrebbero contribuire a farla diventare la numero uno per la prima volta al mondo in termini di spedizioni annuali. “È il momento in cui Apple è più vicina alla vetta. Stiamo parlando di una differenza che rappresenta letteralmente qualche giorno di vendite“, riflette Fieldhack. “A meno che Apple non incontri problemi di produzione come l’anno scorso, è davvero una situazione incerta in questo momento“.

L’andamento attuale del mercato degli smartphone solleva interrogativi profondi sulla direzione futura del settore. L’emergere di una crescente resistenza da parte dei consumatori all’acquisto di nuovi dispositivi suggerisce che ci troviamo di fronte a un cambiamento di paradigma. Il crescente allungamento dei cicli di sostituzione e il contesto economico incerto hanno portato a una stagnazione nelle spedizioni di smartphone.

È evidente che le ragioni alla base di questa tendenza sono molteplici e complesse. L’abbondanza di funzionalità avanzate nei dispositivi precedenti, la mancanza di innovazioni rivoluzionarie e i prezzi sempre più alti potrebbero essere solo alcune delle ragioni per cui i consumatori sono diventati più selettivi nell’acquisto di nuovi smartphone.

Nonostante i marchi leader come Apple si adattino e si sforzino di offrire esperienze sempre più allettanti, l’incertezza persistente nell’ambito economico globale e la trasformazione delle esigenze dei consumatori potrebbero rendere difficile un rapido recupero.

Mentre il settore si trova in una fase di transizione, solo il tempo dirà se siamo testimoni di una trasformazione duratura nel modo in cui interagiamo con i dispositivi mobili o se nuove innovazioni e cambiamenti nelle dinamiche di mercato possono invertire questa tendenza alla stagnazione delle vendite.