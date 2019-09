Netatmo: il sistema di allarme video intelligente a IFA 2019

A IFA 2019, Netatmo ha annunciato il suo sistema di allarme video intelligenza composto da una videocamera interna, una sirena e sensori per porte e finestre.

Durante IFA 2019, Netatmo ha annunciato il suo sistema di allarme video intelligenza che si compone di una videocamera interna, di una sirena e di sensori per porte e finestre. Nel caso in cui qualche malintenzionato violi la proprietà, l’utente riceverà un avviso direttamente sul suo smartphone con foto e video di quanto successo e la sirena emetterà immediatamente un allarme di 100 dB.

La videocamera è in grado di capire se si tratta di uno sconosciuto, di un familiare o di un movimento casuale grazie alla tecnologia di riconoscimento facciale di cui è dotata. I sensori invece rilevano qualsiasi movimento che avviene in prossimità di porte e finestre. In questo caso, l’utente riceverà una notifica che spiega su quale porta e finestra il movimento sospetto è stato rilevato. Per esempio, il messaggio che leggerà sarà “Rilevamento di un movimento sospetto sulla finestra della cucina”.

Ma non solo. Infatti, è possibile impostare un limite di tempo massimo di apertura di porte e finestre. Se queste restano aperte oltre questo limite, l’utente riceverà una segnalazione. Inoltre, è possibile verificare direttamente dall’applicazione Netatmo Security (disponibile per Android e iOS) se sono aperte o chiuse. La sirena funziona in abbinamento ai sensori e alla videocamera. Quando viene rilevata un’intrusione, la sirena lancerà un allarme di 110 dB che è possibile disattivare dall’app.

Ovviamente tutte le impostazioni sono personalizzabili al fine di ottenere solo allarmi utili. L’applicazione offre anche la possibilità di riprodurre vari suoni all’interno dell’abitazione, come per esempio l’abbaiare di un cane per dissuadere i potenziali ladri.

Capitolo prezzi e disponibilità. Il kit di tre sensori per porte e finestre sarà disponibile da domani 6 settembre a 99,99 euro, mentre la sirena intelligente sarà acquistabile dal 26 settembre al prezzo di 79,99 euro. Entrambi non possono essere utilizzati senza la videocamera intelligente venduta a 199,99 euro.