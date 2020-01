Netflix: migliora la velocità delle reti italiane, Eolo in testa

Netflix ha aggiornato il proprio indice di velocità degli operatori di rete fissa italiani per lo streaming video. La nota piattaforma analizza le performance dei vari provider in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo durante il prime time, ossia il momento in cui la maggior parte degli utenti si connette. Viene dunque misurata il bitrate medio in megabit al secondo durante l’ora di massima congestione.

Analizzando i grafici diffusi da Netflix, possiamo felicemente notare che tutti i provider italiani hanno costantemente aumentato la propria velocità nel corso del 2019, con un interessante picco a partire dal mese di settembre. Il gradino più alto del podio, per il mese di dicembre, è occupato da Eolo. L’operatore wireless è riuscito a garantire una velocità media di 4,39 Mbps in aumento rispetto ai 4,22 Mbps del mese precedente.

Credit - Netflix

Vodafone Italy e Vodafone TeleTu si sono scambiate le posizioni occupate nel mese precedente. La prima (Fibra e DSL) ha comunque migliorato le proprie prestazioni (4,25 Mbps) ma questo non è bastato per non farla scivolare dalla seconda alla quarta posizione. Vodafone TeleTu (DSL) invece si è guadagnata la medaglia d’argento con una media di 4,32 Mbps contro i 4,10 Mbps di novembre 2019.

Il podio si chiude con Telecom Italia (Fibra, DSL e Satellite) che ha viaggiato a una velocità media di 4,30 Mbps. In quinta posizione Fastweb (4,24 Mbps) seguito da Wind (4,18 Mbps), Tiscali (3,98 Mbps) e Linkem (3,41 Mbps).

Tuttavia, Netflix tiene a precisare che i dati riportati non fanno riferimento alla massima velocità di un operatore e che non rispecchiano “la performance complessiva per altri servizi o dati trasmessi tramite la rete di quei provider”. Ad ogni modo, un aumento delle prestazioni durante lo streaming su Netflix vuol dire assicurare una migliore esperienza di visione sulla piattaforma con tempi di avvio ridotti, meno interruzioni e una più alta qualità dell’immagine.