Netflix: l’abbonamento mobile (meno costoso) potrebbe arrivare in altri stati

Netflix potrebbe presto estendere l’abbonamento mobile, caratterizzato da un prezzo competitivo, in altri paesi. Questo piano è stato proposto in India, a partire da novembre 2018, e in Malesia, a luglio 2019.

Sono sempre più numerosi gli utenti che decidono di gustare i contenuti disponibili nella piattaforma di streaming on-demand con il proprio smartphone. Complici i display di qualità sempre più alta e con cornici molto sottili. Proprio per questa ragione, la società ha deciso di proporre, solo in alcuni mercati, una proposta più conveniente, che costa da 2,50 a 4,00 dollari, e disponibile solo nei dispositivi Android e iOS.

Alcuni analisti di Wall Street sono fermamente convinti che Netflix potrebbe estendere anche in altri stati l’abbonamento meno costoso, così da diventare ancora più competitivo. Una delle principali ragioni potrebbe essere la sempre più pressante concorrenza di altre piattaforme, come Amazon Prime Video e Disney+.

Alcuni esponenti di Guggenheim hanno però chiarito che Netflix sia intenzionata a modellare la propria proposta in base alle caratteristiche di ogni singolo stato. L’abbonamento esclusivamente mobile potrebbe quindi arrivare solo in alcuni specifici mercati. Non ci resta che attendere per scoprire se anche l’Italia sarà effettivamente interessata.