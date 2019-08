Nike Adapt Huarache: la scarpa sportiva ora si gestisce con Siri e Apple Watch

Le nuove NIke Adapt Huarache sono dotate dell’innovativo sistema di allacciatura automatico FitAdapt che adatta la tensione dei lacci e possono essere controllare direttamente tramite Siri o utilizzando un Apple Watch.

Nike ha annunciato le nuove Nike Adapt Huarache, uno dei modelli di scarpe più famoso del brand lanciato per la prima volta nel 1991. Il nuovo modello unisce la tradizione all’innovazione. Oltre a essere dotate dell’innovativo sistema di allacciatura automatico FitAdapt che adatta la tensione dei lacci in base alla forma del piede e delle situazioni, le nuove scarpe infatti possono essere controllate direttamente tramite Siri o utilizzando un Apple Watch.

Per esempio, sarà possibile dire “Ehi Siri, slaccia le mie Nike” e la tensione dei lacci verrà immediatamente allentata. Oltre a controllare i lacci, l’utente sarò in grado di utilizzare l’assistente virtuale di Apple anche per gestire il colore delle luci LED presenti sulla suola della scarpa.

Come si legge dal comunicato stampa presente sul sito ufficiale Nike, l’interfaccia dell’applicazione del marchio è stata personalizzata per Huarache e presenta una serie di raccomandazioni preimpostate di adattamento della scarpa sulla base del tipo di piede e di attività.

Con una tale innovazione, il prezzo non sarà di certo contenuto. Le nuove Nike Adapt Huarache saranno vendute a partire dal 13 settembre negli Stati Uniti a un prezzo al dettaglio di 350 dollari. Per il momento, non ci sono informazioni sull’arrivo anche nel nostro mercato.