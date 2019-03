Nintendo a lavoro su uno smartphone da gaming?

Secondo alcune fonti, forte del successo dei suoi titoli su Android Nintendo starebbe pensando di entrare nel mercato smartphone con un dispositivo pensato per il mondo gaming.

In un mercato saturo come quello smartphone, c’è una tendenza che comincia a frasi strada: parliamo dei dispositivi pensati per il mondo gaming. Oggi spuntano indiscrezioni sul possibile arrivo sul mercato di un nuovo protagonista: Nintendo. Pare, infatti, che l’azienda giapponese stia pensando nuovamente allo sviluppo di uno smartphone da gaming.

La notizia è stata riferita da fonti vicine ad alcuni fornitori di Nintendo. Non è la prima volta che si fa strada una tale ipotesi. Già in passato, il produttore aveva mostrato l’intenzione di entrare nel mondo smartphone ma ci ha sempre rinunciato per la mancanza di piattaforme hardware abbastanza potenti e di sufficienti titoli per i dispositivi mobili. Quest’ultima assenza, come sappiamo, è stata colmata e anche le componenti hardware hanno fatto passi da gigante.

Non sono state rivelate altre informazioni sui piani aziendali, ma semmai dovesse essere vero probabilmente verrà sviluppato un dispositivo in grado di connettersi con Nintendo Switch per permettere, per esempio, la condivisione dei dati di gioco tra i due device. E dato il successo che le sue consolle stanno riscuotendo, è più probabile che possa trattarsi di uno smartphone di fascia media in grado di eseguire alla perfezione i videogiochi Nintendo per Android.

Nell’ultimo periodo, c’è stata un’esplosione di smartphone gaming. Basti pensare a Razer Phone, Xiaomi Black Shark, Asus Rog Phone e Nubia Red Magic. Nintendo potrebbe rimescolare le carte in tavola differenziando la propria offerta – con contenuti personalizzati per esempio – e commercializzando il suo smartphone a prezzi inferiori rispetto alla concorrenza. Per ora, non ci sono conferme ufficiali da parte dell’azienda. Staremo a guardare se Nintendo deciderà davvero di allargare i propri confini.