Uno degli emulatori Switch per Android migliori di sempre non esiste più, il progetto open source di Skyline è stato terminato a causa della minaccia di azioni legali da parte di Nintendo.

Nintendo Switch è una delle console di gioco più popolari al mondo, con milioni di fan che ne apprezzano le caratteristiche versatili e i titoli esclusivi. Tuttavia, non tutti possono permettersi o avere accesso a una Switch, e alcuni potrebbero voler giocare ai loro giochi preferiti sui loro dispositivi Android. È qui che gli emulatori si rivelano utili.

Gli emulatori sono programmi software che imitano l’hardware e il software di un altro dispositivo, consentendo agli utenti di eseguire giochi e applicazioni non nativi della propria piattaforma. Ad esempio, un emulatore Android può consentire di giocare a giochi Android sul PC. Gli emulatori non sono di per sé illegali, ma spesso comportano il download e l’utilizzo di ROM (file che contengono i dati di gioco) protette da copyright senza l’autorizzazione degli sviluppatori del gioco oppure altri file di proprietà dell’azienda che produce la console, per esempio il BIOS.

Uno degli emulatori più ambiziosi per Nintendo Switch è stato Skyline, un progetto che mirava a portare i giochi per Switch sui dispositivi Android. Skyline è stato sviluppato da un team di appassionati che volevano creare un emulatore gratuito e open-source in grado di eseguire i giochi per Switch alla massima velocità e con un’elevata compatibilità. Skyline non era disponibile sul Google Play Store, ma gli utenti potevano scaricarlo da GitHub e installarlo manualmente sui propri dispositivi.

Skyline è stato in fase di sviluppo per oltre due anni, durante i quali ha compiuto progressi impressionanti. L’emulatore è in grado di avviare diversi giochi per Switch, come Super Mario Odyssey, Breath of the Wild e Animal Crossing: New Horizons, e di riprodurli con una grafica e un audio di buona qualità. Tuttavia, Skyline era tutt’altro che perfetto e ha affrontato molte sfide e limitazioni lungo il percorso.

Una delle sfide più grandi è stata quella delle prestazioni. I giochi per Switch sono progettati per essere eseguiti su un hardware relativamente potente, dotato di un processore Nvidia Tegra X1 personalizzato, 4GB di RAM e un display touchscreen a 720p. Emulare questo hardware mentre si mantengono attive tutte le altre funzionalità di uno smartphone non è cosa semplice, questo nonostante gli smartphone moderni siano ben più potenti di una Switch. Ciò significa che Skyline ha dovuto utilizzare molte tecniche di ottimizzazione e hack per far funzionare senza problemi i giochi di Switch su Android, ma questo ha spesso provocato glitch, crash e rallentamenti.

Un’altra sfida è stata la compatibilità. I giochi per Switch utilizzano un formato proprietario chiamato NSP (Nintendo Submission Package), che contiene dati criptati che possono essere letti solo dalla console Switch. Per eseguire questi giochi su Skyline, gli utenti dovevano decifrarli utilizzando uno strumento chiamato hactool, il quale richiedeva di scaricare le proprie chiavi Switch dalla console. Questo processo era complicato e rischioso, in quanto poteva potenzialmente mandare in tilt la console o farla bannare dai servizi online di Nintendo.

L’ultima sfida è stata la legalità. Come già detto, gli emulatori non sono illegali di per sé, ma spesso comportano l’utilizzo di ROM pirata senza l’autorizzazione degli sviluppatori dei giochi. Si tratta di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale che può comportare azioni legali da parte di Nintendo o di altri editori. Nintendo è nota per essere molto protettiva nei confronti dei suoi giochi e dei suoi marchi, e in passato ha citato in giudizio e chiuso molti progetti di emulatori e siti web.

Purtroppo Skyline non ha fatto eccezione a questo destino. Nintendo ha inviato agli sviluppatori di Skyline un avviso DMCA che li ha obbligati ad interrompere prontamente lo sviluppo.

Gli sviluppatori di Skyline non avevano le risorse o la volontà di combattere Nintendo in tribunale, quindi hanno deciso di assecondare le richieste di Nintendo e di mettere la parola fine al proprio progetto. Hanno rimosso tutte le tracce di Skyline da GitHub e da altre piattaforme e hanno rilasciato una dichiarazione sul proprio server Discord annunciando la decisione. Si sono scusati con i loro fan e sostenitori per averli delusi e li hanno ringraziati per il loro feedback e le loro donazioni nel corso degli anni.

La scomparsa di Skyline è molto triste per molti giocatori Android che speravano di poter giocare a giochi per Switch sui propri dispositivi. Tuttavia, ha anche ricordato i rischi e le sfide legate allo sviluppo e all’utilizzo degli emulatori. Gli emulatori non sono intrinsecamente illegali, ma possono avere implicazioni legali ed etiche che gli utenti dovrebbero conoscere prima di utilizzarli.

Se volete giocare ai giochi per Switch in modo legale e sicuro, la scelta migliore è quella di acquistare una console Switch e sostenere gli sviluppatori di giochi che creano esperienze straordinarie per voi. Se volete giocare ai giochi per Switch su altre piattaforme, dovrete aspettare i port ufficiali o i remake di Nintendo o di altri editori di giochi. In alternativa, potete provare altri emulatori ancora in fase di sviluppo o disponibili online, questo a vostro rischio e pericolo.