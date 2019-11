Nintendo Switch Pro: il controller è finalmente compatibile con Android 10

Il controller wireless Pro di Nintendo Switch è ufficialmente compatibile con tutti dispositivi su cui gira Android 10.

Giocare con il proprio smartphone Android sarà ancora più divertente: da oggi il controller Nintendo Switch Pro è ufficialmente compatibile con i dispositivi su cui gira l’OS con il robottino verde. Come hanno fatto notare i ragazzi di Android Police, anche in precedenza era possibile collegare questo joystick al device, ma la maggior parte dei tasti risultavano inutilizzabili, rendendo l’esperienza incompleta.

Con Android 10 il discorso cambia: gli utenti potranno mappare i pulsanti e provare tutti i titoli disponibili nei dispositivi Android. Questo controller è di alta qualità ed è davvero molto pratico. Per collegarlo, non bisognerà far altro che premere l’apposito pulsante, ovvero quello dedicato all’accoppiamento, situato vicino alla porta USB-C del controller. In questo modo, sarà possibile individuarlo mediante il Bluetooth del proprio dispositivo. Il tutto è però disponibile esclusivamente nei dispositivi su cui gira l’ultima versione dell’OS.

Il sistema operativo di Google è diventato una vera e propria risorsa per tutti i videogiocatori. Sono sempre più numerosi, per l’appunto, gli sviluppatori che decidono di affacciarsi a questo mercato producendo dei titoli molto interessanti. Alcuni esempi potrebbero essere Modern Combat 5, Grand Theft Auto San Andreas e Asphalt 9: Legends. A partire da Android 4, Google permette ai videogiocatori di utilizzare un controller, così da migliorare l’esperienza. La compatibilità del joypad dell’ultima console targata Nintendo potrebbe ulteriormente migliorare l’esperienza con i videogame mobile.