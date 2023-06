HMD Global, la società finlandese che detiene il marchio Nokia, ha annunciato una nuova generazione del classico “flip phone” che abbiamo così in fretta dimenticato con l’avvento degli smartphone: si chiama Nokia 2660 Flip e arriverà anche in Italia in 2 colori, Pop Pink e Lush Green.

Il motivo di questa scelta, stando ai portavoce di HMD Global, è legato alla voglia sempre crescente di Gen Z e Millennial di “staccare” dal mondo dei social, delle notifiche e delle storie a tutte le ore del giorno e della notte; la voglia di prendere le distanze dal mondo digitale per vivere meglio nel mondo reale è forte in alcune fasce di popolazione, e Lars Silberbauer, Chief Marketing Officer di HMD Global lo sa bene:

“L’interesse per i Flip phone è cresciuto tantissimo e crediamo che questo derivi dalla necessità di prendersi una pausa da notifiche, post sui social media e così via. C’è voglia di più semplicità, tempo per relazionarsi dal vivo, e il desiderio di pensare e stare con sé stessi. Sono sicuro che tutti noi abbiamo degli esempi in cui un bel momento della vita è stato rovinato da una distrazione o da una notifica. Ecco perché abbiamo reinventato il Nokia 2660 Flip. Noi di HMD Global restituiremo alle persone questi momenti.”

Nokia 2660 Flip torna in una veste tecnica aggiornata dopo la prima generazione del 2007: ora abbiamo un display QVGA da 2.8 pollici all’interno, e uno esterno da 1.77 pollici, una tastiera con numeri ben visibili e di grandi dimensioni. Non mancano caratteristiche ideali per gli utenti più anziani, come la compatibilità con gli apparecchi acustici e il tasto che permette di chiamare i numeri di emergenza in modo immediato.

Il resto della scheda tecnica ci parla di un processore Unisoc T107, 48MB di RAM, 128MB di memoria interna espandibile tramite microSD, compatibilità con 4G e Bluetooth 4.2, una batteria removibile (un dettaglio perduto con gli smartphone, ma molto gradito) da 1450 mAh, il jack audio da 3.5mm e una fotocamera da 0.3 megapixel. Incluso nel bundle di acquisto c’è anche una comoda base per ricaricare il telefono.

Nokia 2660 Flip è già disponibile in Italia a 79.99 €, mentre la versione Lush Green arriverà in un secondo momento.