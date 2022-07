Nella giornata odierna HMD Global decide di togliere il velo su alcune interessanti novità a marchio Nokia. Con un mercato smartphone “tradizionale” ormai non più in grado di offrire spunti di interesse e innovazione in grado di colpire l’attenzione degli utenti, HDM prova proprio con il brand Nokia a puntare su soluzioni differenti, unendo innovazione e storia del famoso brand di telefonia. Scopriamo insieme quattro nuovi prodotti pensati per il mondo dei feature phone e dei tablet.

Nokia 8210 4G, un altro mito che rinasce

Come visto in occasione già di altri dispositivi della leggendaria storia telefonica marchiata Nokia, HMD Global decide di far rinascere in veste “moderna” un ennesima pietra miliare del mercato. Nokia 8210 prende di nuovo vista quindi con i dovuti aggiornamenti dei nostri giorni (supporto alla tecnologia 4G e VoLTE in abbinata a un brillante display da 2,8″) con un sistema operativo semplificato e intuitivo, con una batteria dichiarata in grado di superare la settimana in stand-by, facendo rivivere le vecchie abitudini dei decessi passati in merito ai concetti di autonomia.

Processore Unisoc T107

Memoria 128MB + 48MB (supporto SD Card esterne fino a 32GB)

Display QVGA da 2.8″

Sistema operativo S30+

Supporto 4G

Supporto Dual SIM

Fotocamera singola risoluzione VGA

Batteria da 1450 mAh (rimovibile)

Il clamshell con stile e personalità

Un’importante branca del portafoglio prodotti dei cosiddetti feature phone è rappresentato dai dispositivi a “conchiglia”. Nokia 2660 altri non è che una proposta dedicata agli amanti di questo form factor, che unisce praticità e robustezza, essendo quindi adatto anche a un pubblico senior.

Proprio in quest’ottica sono da intendersi i pulsanti funzione dotati di un area di interazione maggiorata, così come la possibilità di accoppiare la pressione prolungata di alcuni di essi per eseguire delle chiamate rapide a dei contatti preimpostati (funzione che permette di effettuare chiamate sia a dispositivo chiuso sia a dispositivo aperto, dimostrandosi quindi a prova di ogni possibile emergenza).

Processore Unisoc T107

Memoria 128MB + 48MB (supporto SD Card esterne fino a 32GB)

Display QVGA da 2.8″ (interno) + 1.77″ QQVGA (esterno)

Sistema operativo S30+

Supporto 4G

Supporto DualS IM

Fotocamera singola con risoluzione VGA (presente Flash LED)

Batteria da 1450 mAh (rimovibile)

Musica al centro, ecco Nokia 5710 XpressAudio

Se fin qui le novità possono esservi sembrate poco stimolanti, ecco dove il gioco inizia a farsi veramente serio. Nokia 5710 rappresenta praticamente un dispositivo unico nel suo genere, ispirato certamente al passato ma con un approccio moderno, smart e in grado di lasciare a bocca aperta. Per quanto riguarda il riferimento al passato, questo nuovo candybar a marchio Nokia si ispira per nome e per main focus all’iconico 5310, che si proponeva come dispositivo dedicato agli amanti dell’ascolto di musica in mobilità.

Nokia 5710 XpressAudio estremizza questo concetto, trasportandolo al 2022 e unendolo in maniera unica a uno dei trend attuali più in voga del mercato tech, ovvero quello rappresentato dagli auricolari TWS. Questo nuovo terminale infatti implementa all’interno del suo corpo un alloggio apposito per due auricolari bluetooth true wireless, in modo da rendere l’esperienza di ascolto musicale sempre possibile e fruibile. A lato di questa brillante implementazione, in grado di unire quindi le funzionalità di un telefono a quelle degli auricolari con un unoco ingombro, Nokia 5710 dimostra la sua vocazione musicale con la presenza di un doppio speaker stereo, in grado di riprodurre contenuti musicali con qualità e corposità.

Processore Unisoc T107

Memoria 128MB + 48MB (supporto SD Card esterne fino a 32GB)

Display QVGA da 2.8″ (interno) + 1.77″ QQVGA (esterno)

Sistema operativo S30+

Supporto 4G

Supporto Dual SIM

Fotocamera singola con risoluzione VGA (presente Flash LED)

Bluetooth 5.0 LE

Batteria da 1450 mAh (rimovibile)

Il mercato dei tablet avrà una nuova opzione

HMD Global continua però a utilizzare il brand Nokia anche per il mercato tablet. L’ultima novità presentata oggi è infatti un dispositivo dotato di display da 8″ (con variante dotata di connettività LTE) che strizza l’occhio al pubblico giovanile con un insieme di funzioni in grado di garantire un utilizzo basico ma soddisfacente, frutto di sapienti scelte hardware in grado di garantire un buon rapporto qualità prezzo.

La natura “entry” del dispositivo non deve però far pensare alla poca ambizione del produttore nei confronti di questo tablet. HDM ha infatti garantito per questo nuovo Nokia T10 addirittura ben 3 anni di supporto software per quanto concerne le patch di sicurezza con 2 anni di supporto per le versioni di Android future (menzione importante questo dispositivo arriva già con Android 12 preinstallato con garanzia quindi di supporto fino ad Android 14).

Si tratta di un investimento importante da parte dell’azienda che dimostra così di voler garantire piena funzionalità futura a questo device, seppur non dotato del miglior parco hardware attualmente disponibile.

Processore Unisoc T606 (2xA75 and 6xA55 1.6GHz)

Memoria 3/32GB – 4/64GB (supporto SD Card esterne fino a 512GB)

Display 8.0″ risoluzione HD+

Fotocamera Posteriore 8MP – Fotocamera Anteriore 2MP

Batteria 5250 mAh (supporto ricarica 10W)

USB Tipo C (2.0) + Jack audio da 3.5mm

Dimensioni: 208.0 x 123.2 x 9.00mm

Peso: 375gr

Slot Ibrido Dual Sim o Micro SD (nel modello LTE)

Prezzi e disponibilità delle novità marchiate Nokia

Il classico intramontabile aggiornato alla nuova connettività moderna, un nuovo flip phone robusto e moderno, un dispositivo unico in grado di unire le funzionalità di un telefonino a quelle degli auricolari bluetooth e un nuovo tablet compatto e con super supporto software.

Questo il riassunto delle novità presentate oggi che sapranno convincere oltre che per le rispettive potenzialità, anche per il classico ottimo occhio di riguardo ai prezzi, come da tradizione che ha visto protagonista la storia recente del brand Nokia. A seguire i prezzi ufficiali per il nostro mercato: