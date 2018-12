Nokia 8.1 è ufficiale: Snapdragon 710, 4GB di RAM e Android Pie

In un evento organizzato a Dubai, HMD Global ha alzato il sipario sul Nokia 8.1. Mentre il nome richiama il top di gamma dello scorso anno dell’azienda finlandese, l’ultimo arrivato ha in realtà il compito di raccogliere l’eredità del predecessore Nokia 7 Plus, presentato agli inizi del 2018.

Nokia 8.1 è equipaggiato con lo Snapdragon 710 accoppiato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile fino a 400 GB tramite microSD. Il processore è chiamato a muovere uno schermo PureDisplay da 6,18 pollici con risoluzione Full-HD+ (2.246 X 1.080 pixel) con rapporto di forma 18,7:9. È presente il notch.

Il comparto fotografico vede la presenza di una doppia fotocamera posteriore con flash LED e lenti ZEISS. Il sensore principale da 12 MP con apertura f/1.8 e stabilizzatore ottico è coadiuvato da un secondo da 13 MP con apertura f/2.2 che offrono la possibilità di registrare video fino alla risoluzione 4K. Il quadro si completa con la fotocamera frontale da 20 MP.

La piattaforma software è affidata ad Android 9 Pie in versione stock. Non mancano il sensore biometrico posto sul pannello posteriore e il jack audio da 3,5 mm. Il tutto è alimentato da una batteria da 3.500 mAh. Nokia 8.1 sarà disponibile a partire da febbraio 2019 nelle colorazioni Bleu/Silver e Silver/Copper al prezzo consigliato di 459 euro.