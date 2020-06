Nokia 8.3 5G si avvicina: è presente su Amazon

L’arrivo sul mercato di Nokia 8.3 5G si avvicina. Il primo smartphone 5G del brand, annunciato a marzo, è stato inserito nel catalogo di Amazon Germania. La presenza sulla popolare piattaforma di e-commerce ci porta a credere che il suo debutto sia ormai alle porte, così come promesso dalla società al momento della presentazione.

Nokia infatti aveva indicato l’estate come periodo di disponibilità. Non abbiamo ancora una data precisa (il prodotto risulta ancora non disponibile) ma a quanto pare i tempi saranno rispettati. Essendo già stato annunciato ufficialmente, le caratteristiche tecniche del dispositivo non sono un mistero. Nokia 8.3 è uno smartphone di fascia media che – oltre a poter contare sul nuovo standard di rete 5G – è basato sulla piattaforma Android One che dovrebbe assicurare aggiornamenti puntuali e veloci.

La piattaforma hardware scelta è lo Snapdragon 765G di Qualcomm abbinato a 6 o 8 Gigabyte di RAM e 64 o 128 Gigabyte di memoria interna espandibile tramite micro-SD. Il display ha una diagonale da 6,81 pollici con risoluzione Full-HD+ e rapporto di forma in 20:9. La fotocamera frontale all’interno di un foro è da 24 Megapixel (f/2.0).

Sono quattro le fotocamere posteriori disposte a cerchio: sensore principale da 64 Megapixel (f/1.89) coadiuvato da un grandangolare da 12 megapixel (f/2.2), un sensore di profondità da 2 Megapixel con ottiche ZEISS e uno per le macro da 2 Megapixel. Il tutto è alimentato da una batteria da 4.500 mAh. Presenti anche NFC e jack audio da 3,5 mm.

Nokia 8.3 5G arriverà nella colorazione Polar Night a 599 euro per la versione 6/64 Gigabyte e 649 euro per la configurazione 8/128 Gigabyte.