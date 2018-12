Nokia 8 si aggiorna ad Android 9 Pie

La settimana scorsa era stata annunciata la disponibilità di Android 9 Pie in beta per Nokia 8. Dopo qualche giorno di test, HMD Global ha iniziato – da ieri – a diffondere l’aggiornamento all’ultima major release in versione stabile. Come sempre, l’update verrà distribuito gradualmente e potrebbe non essere visualizzato da tutti gli utenti allo stesso momento.

Nonostante fosse stato promesso simultaneamente per Nokia 8 Sirocco e Nokia 8, sembra che sarà solo quest’ultimo a beneficiarne almeno per il momento. Tuttavia, dal post Twitter di Juho Sarvikas – Chief Product Officer dell’azienda – si legge che il prossimo sarà proprio la versione Sirocco. Resta da capire se sarà disponibile per tutta la serie entro la fine dell’anno, dato che era stato assicurato già per il mese scorso.

Probabilmente, non bisognerà aspettare molto dato che già altri smartphone dello stesso marchio sono già stati aggiornati e che l’ultimo Nokia 8.1 è arrivato con a bordo direttamente Android 9 Pie. L’ultima versione del robottino verde porta con sé una serie di miglioramenti e nuove funzionalità che vi abbiamo elencato in un nostro precedente articolo.

Cogliamo l’occasione per ricordare la scheda tecnica di Nokia 8. Lo smartphone top di gamma del 2017 è equipaggiato con lo Snapdragon 835 accoppiato a 4GB di RAM e chiamato a muovere un display IPS LCD da 5,3 pollici. Il comparto fotografico, invece, si compone di una dual-camera posteriore 13MP+13MP e di un unico sensore frontale anch’esso da 13MP.