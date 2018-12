Nokia 9 PureView, presentazione a gennaio: Snapdragon 845 e 8 GB di RAM

Nokia 9 PureView continua a far parlare di sè. Il prossimo smartphone top di gamma dell’azienda finlandese dovrebbe essere svelato a fine gennaio, in un evento di presentazione organizzato ad hoc. Si tratta di un modello estremamente atteso, che dovrebbe puntare soprattutto sul comparto fotografico, grazie alla storica collaborazione con ZEISS.

In queste settimane sono comunque circolate diverse indiscrezioni in merito alla scheda tecnica. A bordo dovrebbe esserci lo Snapdragon 845 di Qualcomm accoppiato a 8 GB di RAM e a 128 GB di memoria interna. La parte frontale sarà dominata da uno schermo da 5,9 pollici con risoluzione QHD e rapporto di forma in 18:9. Nokia sembra intenzionata a non adottare il notch, proseguendo dunque con un design caratterizzato da cornici ridotte.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, si parla di ben 5 sensori posteriori. Difficile, allo stato attuale, poterne prevedere la risoluzione e la configurazione, che comunque dovrebbe seguire la logica vista in modelli di altre aziende, con una fotocamera principale coadiuvata da altre secondarie con ottiche differenti, dalla grandangolare al teleobiettivo. Avremo comunque modo di approfondire questo aspetto in sede di presentazione.

Non mancheranno funzionalità come Refocus, Retake e Dual Camera Zoom, senza dimenticare l’apporto che verrà fornito dall’intelligenza artificiale, divenuta ormai un trend dominante nel mercato smartphone. Dovrebbe essere interessante anche l’autonomia, visto che la batteria dovrebbe essere assestarsi sui 4.150 mAh. Insomma, una scheda tecnica di primo livello, che dovrebbe consentire al Nokia 9 PureView di giocarsela alla pari con i big del settore.

A questo punto non resta che attendere la presentazione. Vedremo a che prezzo verrà posizionato questo smartphone, un aspetto che sarà cruciale in ottica commerciale.