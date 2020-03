Nokia C2 ufficiale: caratteristiche tecniche dello smartphone Android GO

HMD Global ha annunciato Nokia C2, nuovo smartphone di fascia bassa basato sulla piattaforma Android Go. Come abbiamo avuto modo di approfondire in un articolo dedicato, parliamo di dispositivi con delle caratteristiche basilari chiamati a svolgere operazioni poco complesse. Il tutto accompagnato sempre da prezzi molto bassi.

In questi casi, ci troviamo davanti a uno smartphone con processore quad-core fino a 1,4 GHz accoppiato a 1 Gigabyte di RAM e 16 Gigabyte di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 64 Gigabyte. La parte frontale ospita un display da 5,7 pollici con risoluzione HD+ (1.520 x 720 pixel) e rapporto di forma in 18:9.

Il comparto fotografico si compone di un sensore posteriore e uno anteriore di stessa risoluzione (5 Megapixel f/2.2). Il tutto alimentato da una batteria da 2.800 mAh. Come detto, la piattaforma software è affidata ad Android 9 Pie (Go Edition). La connettività comprende: 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, micro-USB, jack da 3,5 mm per le cuffie e radio FM.

Il nuovo Nokia C2 arriverà nelle colorazioni Cyan e Black a un prezzo non ancora comunicato. La società annuncerà prezzi e disponibilità il 19 marzo.