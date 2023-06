Nokia G42 5G è il dispositivo che sta ridefinendo il concetto di smartphone riparabile. Appena annunciato da HMD Global, il rinomato marchio di telefoni finlandese, il Nokia G42 5G nella versione So Purple promette di soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti in termini di longevità e riparabilità.

Quante volte vi è capitato di lasciare cadere lo smartphone, solo per recuperarlo e notare che lo schermo è danneggiato? Beh, addio a quei fastidiosi inconvenienti! Con il nuovo Nokia G42, l’azienda ha introdotto un innovativo sistema di riparazione chiamato QuickFix, il quale consente agli utenti di sostituire autonomamente lo schermo, la porta di ricarica e la batteria. Finalmente, potrete dire addio ai costosi servizi di riparazione e abbracciare la libertà di riparare il vostro smartphone con facilità grazie alle utili guide e alle parti di ricambio di alta qualità messe a disposizione da iFixit a prezzi accessibili.

“Si può dire che il colore Purple sta vivendo un momento importante”, dichiara Lars Silberbauer, Chief Marketing Officer di HMD Global. “Nokia G42 non solo ha un aspetto fantastico, ma conferma il percorso di riparabilità intrapreso con il lancio del G22 e che ora è parte fondamentale del nostro modo di progettare gli smartphone”.

Il Nokia G42 5G non si limita solo alla riparabilità, si fa notare anche per il suo design moderno e piacevole. Basandosi sulle previsioni dei trend globali degli esperti di WSGN, il Digital Lavender diventerà Colore dell’Anno 2023. Per rispondere a questa tendenza di stile, il Nokia G42 si presenta al pubblico nella suggestiva versione So Purple. La scocca posteriore del dispositivo è realizzata al 65% con materiali riciclati, dimostrando l’impegno di HMD Global per l’ecosostenibilità. Inoltre, l’imballaggio del prodotto è certificato FSC, il che significa che anche l’ambiente ne beneficia.

“Sono entusiasta di vedere come la nostra partnership con HMD Global stia favorendo le riparazioni in autonomia”, afferma Kyle Wiens, CEO di iFixit. “Non si tratta solo di fornire pezzi di ricambio, ma di diffondere l’etica del fai-da-te tra i consumatori e mostrare che l’era delle riparazioni self-service è davvero alle porte”.

Oltre alla sua riparabilità, il Nokia G42 5G è basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 480+ e ha una fotocamera da 50MP. Secondo Nokia, la batteria permette di utilizzare lo smartphone senza preoccuparti della ricarica per ben tre giorni interi. E anche dopo 800 cicli di ricarica completa, manterrà l’80% della sua capacità originale, garantendo un’esperienza senza interruzioni nel corso degli anni. Il Nokia G42 5G riceverà aggiornamenti di sicurezza mensili per tre anni, insieme a due aggiornamenti del sistema operativo.

Il Nokia G42 5G So Purple è disponibile a partire da 259 euro nella configurazione 6GB/128GB. Inoltre, iFixit.com offre un kit di riparazione al costo di soli 5 euro, il quale include tutti gli strumenti necessari per le riparazioni fai-da-te.

Per coloro che preferiscono acquistare pezzi di ricambio singoli, sono disponibili:

la scocca a partire da 24,95 euro

la batteria a partire da 24,95 euro

lo schermo a partire da 49,95 euro

la porta di ricarica a partire da 24,95 euro

Se invece preferite un altro colore, non preoccupatevi: il Nokia G42 5G So Grey sarà disponibile nelle prossime settimane.

Infine, se desiderate proteggere il Nokia G42 5G in modo elegante, potete optare per la nuova custodia trasparente realizzata al 100% con materiali riciclati e con un imballaggio completamente riciclabile, disponibile su Nokia.com al prezzo di 29,90 euro.